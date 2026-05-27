Villa Ocampo se prepara para el Mundial 2026 con el torneo de penales “Barrio al Ángulo”

Espacio Abierto, junto a La Academia Complejo Deportivo, lanzaron las inscripciones para el torneo de penales “Barrio al Ángulo”, que se disputará el próximo 7 de junio desde las 14 horas en el predio ubicado sobre la prolongación de Boulevard Sarmiento, en barrio El Progreso.

La competencia contará con ramas masculina y femenina, a partir de los 16 años; y los equipos deberán estar conformados por seis integrantes: un arquero y cinco pateadores. Se juega en cancha de Fútbol 5.

Con la pasión mundialista empezando a sentirse cada vez más cerca, la iniciativa busca reunir a vecinos, amigos y familias, alentando desde el juego, el encuentro y la participación. Además del torneo, la jornada contará con un espacio lúdico y recreativo para niñas y niños, pensado para que toda la familia pueda disfrutar de una tarde deportiva y comunitaria.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través del link: https://forms.gle/1RgNYa38RAf7zUBf6 o disponible en la biografía de la red social Instagram de Espacio Abierto: @eavillaocampo. Los cupos son limitados.

Para más información comunicarse a los números: 3482-507499 (Tomi) o 341-6903492 (Luci).