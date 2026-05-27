Villa Ocampo: Continúan las castraciones gratuitas para mascotas en Barrio Los Amores

La Municipalidad de Villa Ocampo continúa desarrollando jornadas de castración gratuita para mascotas, promoviendo el cuidado responsable y la protección animal en distintos sectores de la ciudad.

En esta oportunidad, la jornada se llevará a cabo el próximo jueves 28 de mayo en Barrio Los Amores, destinada a vecinos que deseen acceder al servicio de castración para perros y gatos.

Desde el área de Protección Animal recordaron que los turnos deben solicitarse previamente comunicándose al 3482-412634, donde además se brindará información sobre horarios, lugar y requisitos para asistir.

Estas acciones forman parte de las políticas impulsadas por el Municipio para fomentar la tenencia responsable, prevenir la superpoblación animal y seguir fortaleciendo el cuidado de las mascotas en la comunidad.