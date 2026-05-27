Villa Ocampo contará con una oficina descentralizada de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe inaugurará una nueva Oficina de Atención Descentralizada en la ciudad de Villa Ocampo, acercando este importante servicio a toda la comunidad y fortaleciendo el acceso de los vecinos a distintas herramientas de asesoramiento y acompañamiento institucional.

El acto de inauguración se llevará a cabo el próximo jueves 28 de mayo, a las 14:00 hs., en la Casa de la Cultura “Raúl Scalabrini Ortiz”, ubicada en calle Padre Ángel Tibaldo 1240.

Desde el Municipio destacaron la importancia de continuar generando espacios que faciliten el acceso de la ciudadanía a organismos provinciales, promoviendo una atención más cercana, ágil y accesible para los vecinos de Villa Ocampo y la región.

La nueva oficina permitirá canalizar consultas, reclamos, asesoramientos y distintas gestiones vinculadas a los derechos de los ciudadanos, fortaleciendo el trabajo articulado entre instituciones en beneficio de la comunidad.