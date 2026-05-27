Villa Ocampo: La Municipalidad lanzó el «ChatVOt Municipal»

El martes 26 de mayo, la Municipalidad de Villa Ocampo realizó el lanzamiento oficial del nuevo “ChatVOt Municipal”, una herramienta digital pensada para acercar información útil a los vecinos de manera rápida, sencilla y accesible.

A través de WhatsApp, la comunidad ya puede realizar consultas automáticas sobre distintos servicios y áreas municipales, como teléfonos de contacto, horarios de atención, eventos de la semana, turismo, servicios públicos, trámites y más.

Desde el Municipio destacaron que se trata de un sistema de respuestas automáticas e inmediatas, disponible las 24 horas, diseñado para agilizar el acceso a la información y fortalecer la comunicación con la ciudadanía.

Esta nueva herramienta fue desarrollada de manera articulada desde el Área de Comunicación de la Municipalidad de Villa Ocampo, bajo la coordinación de María Inés Mussin, junto al trabajo de programación realizado por Carlos Ilari.

Con esta iniciativa, el Gobierno de la Ciudad continúa incorporando tecnología e innovación para modernizar los canales de atención y acercar el municipio a cada vecino.

El número oficial del ChatVOt Municipal es: 3482-221858.