Provincia acelera la construcción del Estadio Multipropósito de Santa Fe para los Juegos Suramericanos

En el predio de Raúl Tacca y Cristóbal Colón, la obra de arquitectura deportiva que construye la Provincia en la capital santafesina y puede verse al pasar por circunvalación, de cara a los Juegos Suramericanos, ya presenta un 70% de avance. El nuevo recinto tendrá capacidad para más de 3.400 espectadores.

A cuatro meses del inicio de los Juegos Suramericanos 2026 en la Provincia de Santa Fe, la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro sumó turnos de tareas en horario nocturno en el marco de los trabajos para la construcción del nuevo Estadio Multipropósito del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de la ciudad de Santa Fe.



Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, remarcó que “este Estadio en Santa Fe capital y cada una de las obras de arquitectura deportiva que hacemos también en Rosario y Rafaela, forman parte del legado que la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro va a dejar a los santafesinos después de los Juegos Suramericanos”.



“La incorporación de tareas durante la noche permite ampliar los frentes operativos y avanzar en sectores específicos del edificio mientras continúan los trabajos diurnos, consolidando un ritmo intensivo de tareas para una obra que tendrá impacto deportivo, urbano, cultural y turístico para toda la región”, contó Enrico en cuanto al desarrollo de la obra en el sur de la ciudad de Santa Fe.



El objetivo de esta decisión es sostener el ritmo de ejecución y acelerar el avance de una de las obras deportivas más importantes que lleva adelante la Provincia para albergar la competencia internacional en septiembre de este año. La obra presenta un 70% de avance y está a cargo de la empresa Mundo Construcciones.

De día y de noche

Por su parte, el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Condal, precisó que “actualmente, durante el turno noche se ejecutan principalmente tareas vinculadas a las terminaciones de la estructura de hormigón que quedará expuesta a la vista. Los equipos trabajan en el emparejamiento de superficies, retiro de material sobrante, desbaste y lijado del hormigón”.



“Paralelamente, también avanzan los revoques en distintos sectores interiores del edificio, permitiendo sostener múltiples frentes de trabajo simultáneos y acelerar el proceso constructivo”, añadió Condal.



Cabe recordar que, además de esta histórica obra en la ciudad de Santa Fe, para recibir a los Juegos Suramericanos en la capital santafesina, el Gobierno Provincial también desarrolla obras de infraestructura en el acceso por Bulevar Tacca, la renovación de la pista de atletismo con solado sintético de Clase I, la construcción nueva gradería en el CARD, y la Villa Suramericana con 342 viviendas en Esmeralda Este donde se alojarán las delegaciones internacionales.

Preparado para competencias y grandes eventos

El nuevo Estadio Multipropósito fue proyectado como un espacio apto para todas las disciplinas olímpicas indoor, además de actividades recreativas, educativas, culturales y sociales.



La infraestructura contará con áreas homologadas para competencias deportivas, incluyendo vestuarios, salas de doping, consultorio médico y sectores específicos para delegaciones, jueces y prensa.



Además, el diseño prevé accesos diferenciados para público general, autoridades y equipos, permitiendo una circulación segura y eficiente durante eventos masivos.



El edificio también incorporará explanadas y espacios exteriores pensados para promover la accesibilidad universal y la integración urbana, junto con sectores parquizados que mejorarán el entorno del CARD.

En Santa Fe la obra pública no para

No es la primera obra bajo la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro que continúa con su ejecución en turno noche. Por ejemplo, actualmente, por citar una de ellas, se puede mencionar al proyecto de restauración y ampliación de la explanada del Parque España de Rosario, donde se trabaja en tres turnos para acelerar la obra y recuperar un espacio sumamente importante.



También hubo tareas nocturnas en la construcción del Tercer Carril de la Autopista Rosario-Santa Fe; en las refacciones de la misma autopista en otros tramos; en el nuevo Puente Carretero Santa Fe- Santo Tomé, y en la Cascada del Saladillo de Rosario. De este modo la Provincia pone a disposición todas las alternativas para cumplir en tiempo y forma con las obras iniciadas.