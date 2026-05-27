Villa Ocampo recibió a los kayakistas en el cierre de la 14° edición del Canotaje Jaaukanigás

Con una destacada convocatoria y la participación de deportistas y aficionados de distintos puntos del país, finalizó este fin de semana la 14° edición del Canotaje Jaaukanigás , una propuesta que volvió a unir deporte, naturaleza, turismo y encuentro regional en el corazón de los humedales del norte santafesino.

Durante la jornada del domingo 24, un total de 96 kayakistas partieron desde la ciudad de Las Toscas rumbo a Villa Ocampo, arribando aproximadamente a las 18 horas al Camping Don Avelino, donde se vivió el cierre oficial de esta nueva edición de la travesía.

La actividad reunió participantes provenientes de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Paraná, Coronda, Corrientes, Resistencia, Roldán, San Lorenzo, Formosa y distintas localidades de la región, consolidando al Jaaukanigás como uno de los eventos de turismo deportivo y naturaleza más importantes del norte provincial.



La travesía fue organizada de manera conjunta por las municipalidades de Las Toscas, Florencia y Villa Ocampo, junto a las comunas de El Rabón y Tacuarendí, fortaleciendo una vez más el trabajo regional y la integración entre comunidades.

La jornada finalizó el domingo por la noche con una gran cena show en el Camping Don Avelino, donde los participantes compartieron un espacio de encuentro y celebración acompañado por las presentaciones musicales de Ñanderekó y Grupo El Aguante, brindando un cierre festivo a esta nueva edición del evento.



Desde la organización se destacó el acompañamiento de instituciones, equipos de trabajo y organismos que colaboraron en la logística y seguridad de la travesía, permitiendo el desarrollo exitoso de esta propuesta que promueve el turismo sustentable y pone en valor el patrimonio natural del Jaaukanigás.

La 14° edición del Canotaje Jaaukanigás volvió a demostrar el enorme potencial turístico, ambiental y humano de la región, promoviendo el disfrute responsable de uno de los ecosistemas más valiosos de la provincia de Santa Fe.