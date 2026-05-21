Villa Ocampo: Se realizó el torneo de vóley Sub 12 Copa «Pato Melgarejo»

Este evento se llevó a cabo entre los días sábado 16 y domingo 17 de mayo, tanto en masculino, como femenino de la categoría sub-12.
A continuación, damos a conocer las posiciones finales de los equipos participantes:
SUB 12 FEMENINO
COPA DE ORO
1°Argentino Blanco Machagai
2° Bomberos Azul
3° Regatas A Resistencia
COPA DE PLATA
1° Florencia Cicles Club
2° Bomberos Blanco
3° Hindú de Resistencia
COPA DE BRONCE
1° Villa Ana
2° Bomberos Rojo
3° Virgen Niña B
SUB 12 MASCULINO
COPA DE ORO
1° Bomberos A
2° Yarará de Misiones
3° Virgen Niña A
COPA DE PLATA
1° Lanteri
2° Regatas Resistencia
3° Virgen Niña B