Villa Ocampo: Se realizó el torneo de vóley Sub 12 Copa «Pato Melgarejo»

Este evento se llevó a cabo entre los días sábado 16 y domingo 17 de mayo, tanto en masculino, como femenino de la categoría sub-12.

A continuación, damos a conocer las posiciones finales de los equipos participantes:

SUB 12 FEMENINO

COPA DE ORO

1°Argentino Blanco Machagai

2° Bomberos Azul

3° Regatas A Resistencia

COPA DE PLATA

1° Florencia Cicles Club

2° Bomberos Blanco

3° Hindú de Resistencia

COPA DE BRONCE

1° Villa Ana

2° Bomberos Rojo

3° Virgen Niña B

SUB 12 MASCULINO

COPA DE ORO

1° Bomberos A

2° Yarará de Misiones

3° Virgen Niña A

COPA DE PLATA

1° Lanteri

2° Regatas Resistencia

3° Virgen Niña B