Norte Emergente reunió a dirigentes del peronismo santafesino en Villa Ocampo

Con Volkart, Bajú y Zoloaga como figuras locales, la agrupación Norte Emergente realizó este fin de semana un encuentro político en la ciudad de Villa Ocampo que reunió a referentes del peronismo santafesino, legisladores nacionales y dirigentes territoriales de distintas localidades del norte provincial.



La actividad contó con la participación del senador nacional Marcelo Lewandowski, junto a los diputados nacionales Florencia Carignano y Germán Martínez, actual presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados. También estuvieron presentes dirigentes provinciales como Leandro Busatto y Eduardo Toniolli.



Según indicaron desde la organización, el objetivo del encuentro fue fortalecer la articulación política y territorial del espacio en el norte santafesino, en un contexto marcado por el reordenamiento interno del peronismo provincial y nacional.



La convocatoria reunió además a nueve concejales pertenecientes a las siete ciudades más septentrionales de la provincia, entre ellas Florencia, Las Toscas, Villa Ocampo, Avellaneda, Reconquista, Vera y Romang.



Además de los sectores identificados con el peronismo santafesino, la convocatoria incluyó representantes de espacios políticos emergentes y vecinalistas. Uno de los casos mencionados fue el de Javier Barbona, dirigente de Vera vinculado al Partido Vecinal Sumemos Esfuerzos.



Durante las intervenciones, los dirigentes coincidieron en la necesidad de fortalecer la organización territorial y consolidar una agenda regional vinculada a las demandas del norte provincial. Entre los ejes planteados se destacó la importancia de construir espacios de unidad política de cara al próximo calendario electoral.



El encuentro se desarrolló en un salón colmado de militantes y dirigentes locales, y fue presentado por Norte Emergente como una instancia de construcción política orientada a ampliar la representación del norte santafesino dentro de la discusión provincial.