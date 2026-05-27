Cotelvo: Se reanudará el operativo de purga progresiva de la red de agua potable

COTELVO Servicios reanudará la próxima semana el amplio operativo de purga progresiva de la red de agua potable de la ciudad, tarea que demandará varias semanas y provocará inconvenientes en el suministro domiciliario, con cortes temporarios y desprendimiento de sedimentos (agua amarronada).

Habiéndose concretado en el año 2022 un trabajo similar en gran parte del casco urbano, la cooperativa continuará ahora desde la esquina de Av. San Martín y Tibaldo, abarcando todas las manzanas ubicadas hacia el noroeste, hasta los bulevares Sarmiento y Brown.

La tarea consiste en limpiar la cañería, en tramos de 100 metros, con un equipo Hidro Jet (agua a presión); e instalar nuevas llaves de paso generales, con el fin de sectorizar la red para evitar cortes generales cuando se tengan que realizar tareas de mantenimiento o reparación.

Durante todo el tiempo que demande el operativo de purga progresiva se deberá interrumpir el suministro en forma temporaria, lo que provocará el desprendimiento de sedimentos al quedar la red sin presión; afectando también la vía pública con excavaciones y descarga de agua en la calle.

Para evitar inconvenientes al tránsito vehicular y peatonal, en la zona céntrica el trabajo se llevará a cabo en horario nocturno o días no laborables.

Esta tarea se torna imprescindible completarla, debido a que en más de 40 años de uso de la red nunca se había realizado una limpieza integral de estas características; lo que provocó la acumulación de minerales (hierro y manganeso) en los caños, con la consiguiente reducción de caudal y presión.

Teniendo en cuenta que la limpieza de la red redundará en una mejor prestación del servicio para los próximos años, se solicita la comprensión de los usuarios y la colaboración, tomando las previsiones del caso.