Orfilio Marcón confirmó más de $105.000.000 para varias escuelas

El SENADOR anunció que en días más, el Gobierno de la Provincia transferirá ese monto en el departamento General Obligado, a través del Fondo para Atención de Necesidades Inmediatas – FANI.

Los aportes se distribuirán de la siguiente manera:

VÍCTOR MANUEL II – EFA 8221

$ 18.619.000 para refacción de baños.

AVELLANEDA Escuela 6146

$ 19.327.000 sistema integral de climatización.

VILLA OCAMPO Escuela 6110

$ 19.981.000 cambio de techo

ARROYO CEIBAL Esc. 6071

$ 19.999.000 arreglo de techo

LA SARITA Escuela 1576

$ 2.194.000 refacción de sanitarios

LAS GARZAS Escuela 883

$ 1.928.000 reparación sistema de seguridad

RECONQUISTA Escuela 582

$ 2.307.000 compra artículos deportivos.

MALABRIGO Escuela 487

$ 499.999 compra equipo Starlink

VILLA OCAMPO Escuela 3181

$ 21.053.000 remodelación sanitarios

Estos aportes buscan mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas, beneficiando a la comunidad educativa del departamento, destacó ORFILIO MARCÓN.