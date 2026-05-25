Orfilio Marcón confirmó más de $105.000.000 para varias escuelas

El SENADOR anunció que en días más, el Gobierno de la Provincia transferirá ese monto en el departamento General Obligado, a través del Fondo para Atención de Necesidades Inmediatas – FANI.
Los aportes se distribuirán de la siguiente manera:
VÍCTOR MANUEL II – EFA 8221
- $ 18.619.000 para refacción de baños.
AVELLANEDA Escuela 6146
- $ 19.327.000 sistema integral de climatización.
VILLA OCAMPO Escuela 6110
- $ 19.981.000 cambio de techo
ARROYO CEIBAL Esc. 6071
- $ 19.999.000 arreglo de techo
LA SARITA Escuela 1576
- $ 2.194.000 refacción de sanitarios
LAS GARZAS Escuela 883
- $ 1.928.000 reparación sistema de seguridad
RECONQUISTA Escuela 582
- $ 2.307.000 compra artículos deportivos.
MALABRIGO Escuela 487
- $ 499.999 compra equipo Starlink
VILLA OCAMPO Escuela 3181
- $ 21.053.000 remodelación sanitarios
Estos aportes buscan mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas, beneficiando a la comunidad educativa del departamento, destacó ORFILIO MARCÓN.