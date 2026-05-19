Villa Ocampo: El C.I.C. informa la modalidad de entrega de turnos para especialidades médicas

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a la comunidad que todos los viernes se realizará la entrega de turnos para las distintas especialidades médicas que atienden en el Centro Integrador Comunitario (C.I.C.).

Los turnos deberán solicitarse de manera presencial en las instalaciones del C.I.C., en el horario de 7:00 a 12:00 hs.

Asimismo, se recuerda a los vecinos que los turnos otorgados corresponderán a la semana siguiente, con el objetivo de organizar y garantizar una mejor atención para toda la comunidad.

Desde el Municipio se continúa trabajando para fortalecer el acceso a la salud y brindar una atención ordenada y eficiente a los vecinos de la ciudad.