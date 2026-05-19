Villa Ocampo conmemorará un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a toda la comunidad a participar del acto oficial conmemorativo por el Día de la Revolución de Mayo, fecha histórica que recuerda el inicio del proceso de emancipación y construcción de nuestra patria.

El acto se llevará a cabo el próximo martes 26 de mayo, a las 10:00 horas, en Plaza Belgrano, y contará con la participación de autoridades locales, instituciones educativas, fuerzas vivas y vecinos de la ciudad.

Cada 25 de Mayo representa una oportunidad para reflexionar sobre los valores de libertad, participación y compromiso colectivo que dieron origen a nuestra Nación, manteniendo viva la memoria de quienes forjaron los primeros pasos hacia la independencia argentina.

Bajo el lema “La patria se construye manteniendo viva nuestra historia”, la ceremonia buscará reafirmar el valor de la identidad nacional y el encuentro comunitario como pilares fundamentales para continuar construyendo ciudadanía.

Desde el Gobierno de la Ciudad de Villa Ocampo se invita a toda la comunidad a acompañar esta significativa conmemoración patriótica.