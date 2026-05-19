El Canotaje Jaaukanigás tendrá su gran cena show de cierre en Villa Ocampo

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que, en el marco de la 14ª edición del Canotaje Jaaukanigás, el próximo domingo 24 de mayo se llevará a cabo la tradicional Cena Show de cierre del evento, en las instalaciones del Camping Don Avelino.

La actividad comenzará a las 21:00 hs. y contará con la presentación en vivo del reconocido “Grupo El Aguante”, brindando una noche de música, encuentro y celebración para todos los participantes y la comunidad en general.

La tarjeta tendrá un valor de $35.000 e incluye entrada, asado y postre. Además, habrá servicio de cantina durante toda la noche.

Desde la organización aclararon que la cena no es exclusiva para kayakistas, sino que toda la comunidad podrá participar y disfrutar de esta propuesta que forma parte de uno de los eventos turísticos y deportivos más importantes de la región.

Las personas que deseen adquirir su tarjeta para la Cena Show pueden comunicarse al 3482 564950.

El Canotaje Jaaukanigás continúa consolidándose como una actividad que integra deporte, naturaleza, turismo y cultura, promoviendo el valor ambiental y turístico del humedal más importante del norte santafesino.