Preocupación nacional: En 4 meses 172 suicidios

Un informe difundido recientemente encendió señales de alarma sobre la situación de la salud mental en Argentina, al advertir un incremento en los casos de suicidios e intentos de suicidio durante el primer cuatrimestre de 2026.

Según los datos expuestos en el reporte, en los primeros cuatro meses del año se registraron 172 suicidios consumados, cifra que representa un aumento del 56,4% respecto de la media correspondiente al período 2024-2025. Además, se mencionan 3.848 intentos de suicidio, superando ampliamente los registros anteriores.

El documento sostiene que el suicidio se habría convertido en la principal causa de muerte violenta en el país, por encima de los siniestros viales y los homicidios. También señala que provincias como Santa Fe y Entre Ríos presentan estadísticas por encima de la media nacional.

Otro de los puntos destacados es el creciente número de adolescentes y jóvenes que demandan tratamientos psicofarmacológicos, observándose casos desde los 15 años. A esto se suma la preocupación por las dificultades económicas para sostener la atención en salud mental, ya que, según el informe, las consultas privadas rondan los 60 mil pesos, complicando la continuidad de los tratamientos para muchas familias.

La problemática de la salud mental continúa siendo uno de los desafíos sociales y sanitarios más importantes, en un contexto donde profesionales y organizaciones vienen reclamando mayor acceso a tratamientos, acompañamiento y políticas públicas de prevención.

Si vos o alguien que conocés necesita ayuda, es importante buscar acompañamiento profesional y comunicarse con servicios de asistencia y contención disponibles en cada localidad.

Fuente: Aire de Santa Fe