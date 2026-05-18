Villa Ocampo invita a disfrutar de “La Gran Vuelta del Arte”

La Municipalidad de Villa Ocampo, a través de su Secretaría de Cultura y Comunicación, invita a toda la comunidad a participar de la muestra artística “La Gran Vuelta del Arte”, un proyecto cultural que propone un recorrido visual y emotivo por las aguas, costas y costumbres del río Paraná, a través de obras originales de artistas históricos y contemporáneos.

La actividad se llevará a cabo el próximo jueves 21 de mayo en el Complejo ARNO (25 de Mayo 1951), con inauguración de la muestra a las 9:00 hs. y apertura al público desde las 19:30 hs. Contará con la guía del artista y curador, Gabriel Sánchez, y la producción de “Flora: Espacio Creativo”, de la ciudad Reconquista.

Esta exposición, titulada “Entre la realidad percibida y los paisajes ocultos del Río Paraná”, busca acercar el arte a la comunidad, poniendo en valor la identidad litoraleña, sus paisajes y expresiones culturales, mediante una experiencia sensible y enriquecedora para todas las edades.

La entrada será libre y gratuita.

Desde la Secretaría de Cultura y Comunicación, se invita especialmente a los medios de comunicación, vecinos, instituciones, artistas, estudiantes y familias a sumarse a esta propuesta que celebra el arte y la cultura como espacios de encuentro y reflexión compartida.