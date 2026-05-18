Villa Ocampo: Se realizó una nueva edición de la Feria Ocampense

Con una gran participación de vecinos y visitantes, se realizó una nueva edición de la Feria Ocampense en el ingreso a la ciudad de Villa Ocampo.

Durante la tarde, artesanos y emprendedores locales ofrecieron sus productos en un espacio que reunió artesanías, dulces caseros, plantas, juegos y distintas propuestas para toda la familia.

Desde la organización destacaron el acompañamiento de la comunidad y el compromiso de los feriantes, resaltando la importancia de seguir impulsando estos encuentros que fortalecen el trabajo local y generan espacios de participación y encuentro para todos los ocampenses.