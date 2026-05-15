Las Toscas: Avisos parroquiales

Se dejan a continuación los avisos parroquiales de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de la ciudad de Las Toscas.

AVISOS

ATENCIÓN AL PÚBLICO

El lunes 18 de mayo la secretaría parroquial permanecerá cerrada. Se efectuarán tareas administrativas.

FIESTA PATRONAL SANTA RITA

El próximo viernes 22 de mayo, se realizará una Misa a las 15.00 horas en la Capilla de Santa Rita que se encuentra sobre la Ruta 11.

VIGILIA DE PENTECOSTÉS

El día sábado 23 de mayo se llevará a cabo en todas las localidades con el siguiente programa:

· Tacuarendí: 13.00 horas.

· San Antonio: 17.00 horas.

· El Rabón: 17.30 horas.

· Las Toscas: 20.30 horas.

MARÍA AUXILIADORA

El domingo 24 de mayo, se realizará una Misa a las 16.00 horas en la ermita de María Auxiliadora de San Antonio de Obligado.

COLECTA DE INVIERNO

Estamos recibiendo en secretaría parroquial de lunes a viernes por la mañana, ropa de invierno, calzados, frazadas, etc. para mediante Cáritas distribuir a las personas que necesiten de nuestra ayuda. Quienes no tengan movilidad para traer deben acercarse para coordinar.

PEREGRINACIÓN A ITATÍ

Se encuentran a la venta los pasajes para la caminata de septiembre. Consultas e inscripciones en Secretaría.