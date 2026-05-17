Las Toscas fortaleció la formación institucional con una capacitación en Ceremonial y Protocolo

La Municipalidad de Las Toscas, a través de la Secretaría de Patrimonio Social y Comunicación y la Subsecretaría de Cultura y Educación, llevó adelante este sábado una capacitación intensiva en “Ceremonial y Protocolo” destinada a instituciones educativas e intermedias de la ciudad, con una destacada convocatoria de más de 50 participantes.

El evento fue presidido por el Intendente de la ciudad, Iván Sánchez, quien acompañó el desarrollo de esta importante propuesta formativa orientada a fortalecer el trabajo institucional y la correcta organización de actos y eventos oficiales.

La jornada se desarrolló en el Club Social Las Toscas y tuvo como objetivo brindar herramientas teóricas y prácticas para la correcta organización de actos y eventos institucionales. Durante el encuentro, los asistentes se capacitaron intensamente en conocimientos básicos de ceremonial, marco legal y normativo, símbolos patrios, organización de eventos y redacción protocolar, además de participar de dinámicas y prácticas aplicadas.

La capacitación estuvo a cargo de los especialistas Carlos Feresin, Raúl Candia, Gabriela Bruno y Noelia Gufanti, quienes compartieron experiencias, criterios actualizados y herramientas fundamentales para fortalecer la organización institucional y el desarrollo adecuado de actividades oficiales y escolares.

Además, de manera online, se contó con la participación especial del Prof. Aníbal Gotelli, considerado el máximo referente de la Logística y el Liderazgo Organizativo y Protocolar de la Argentina, y uno de los especialistas más reconocidos de América Latina en la materia. Durante su intervención, brindó una clase magistral sobre símbolos patrios y organización de actos escolares, aportando conceptos, experiencias y reflexiones de gran valor para todos los participantes.

Desde la organización destacaron el interés y compromiso de las instituciones participantes, remarcando la importancia de generar estos espacios de formación, entendiendo que el ceremonial y el protocolo contribuyen al orden, el respeto institucional y la correcta representación de los símbolos y valores de la comunidad.