Las Toscas: CODESELT informó corte de calle por trabajos en la red de agua potable

La empresa CODESELT comunicó que la calle 3, entre calle 2 y calle 4, permanecerá cerrada al tránsito durante toda la jornada debido a trabajos de instalación de cañería de agua potable.

Desde la entidad solicitaron a vecinos y conductores tener en cuenta esta situación y utilizar vías alternativas para circular, a fin de evitar inconvenientes en la zona afectada.

Asimismo, remarcaron que las tareas forman parte de las obras destinadas a mejorar el servicio de agua potable en la comunidad.

Finalmente, desde CODESELT pidieron disculpas por las molestias ocasionadas y agradecieron la comprensión de los usuarios mientras se desarrollan los trabajos.