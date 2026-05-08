El diputado Scarpin destacó el histórico avance de obras en el norte santafesino  

El diputado provincial Dionisio Scarpin brindó una entrevista exclusiva en el programa Estilo Propio, emitido el viernes 8 de mayo por el Grupo de Medios Jaaukanigás, donde repasó las grandes obras que impulsa el gobierno provincial en el norte santafesino, defendió la transparencia en la gestión pública y habló sobre el futuro estratégico de Puerto Ocampo y la conectividad vial de la región.

En una extensa entrevista realizada en la mañana de el viernes 8 de mayo en el programa Estilo Propio, que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, el diputado provincial Dionisio Scarpin realizó un amplio análisis sobre la actualidad política, las obras públicas en marcha en el norte santafesino y los desafíos estructurales que enfrenta la región.

Durante el diálogo, Scarpin resaltó el fuerte nivel de inversión que el gobierno provincial viene ejecutando en el departamento General Obligado y aseguró que “son hechos sin precedentes” para el norte de Santa Fe.

“El gobierno de Maximiliano Pullaro está presente en un momento muy difícil para la Argentina, donde la economía no repunta y la coparticipación viene bajando abruptamente. A pesar de eso, las obras siguen llegando al norte”, sostuvo.

En ese sentido, destacó la recorrida realizada por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, quien durante varios días visitó distintas localidades del norte provincial supervisando y anunciando obras de gran magnitud.

Scarpin enumeró importantes proyectos actualmente en ejecución, entre ellos la renovación total de la red de agua potable y planta de tratamiento en Florencia, el futuro nuevo hospital para esa localidad, obras de agua y viviendas en Las Toscas, y especialmente el nuevo hospital de Villa Ocampo, al que calificó como “increíble” por su estructura, complejidad y nivel edilicio.

También hizo referencia al histórico avance del proyecto de los puentes hacia la zona ribereña, remarcando que durante décadas parecía “impensado” poder concretar un acceso estratégico al río Paraná para el norte santafesino.

A ello sumó la tercera vía Reconquista-Avellaneda, el nuevo puente entre ambas ciudades, los puentes de La Sarita y la construcción de viviendas en distintas localidades, destacando que “en momentos donde casi no se hacen viviendas en el país, Santa Fe sigue avanzando”.

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el reclamo para que los empleados municipales puedan acceder al plan de alivio económico impulsado por la provincia.

“El gobierno está evaluando la posibilidad y nosotros vamos a seguir insistiendo porque entendemos que es perfectamente viable”, afirmó el legislador.

Según explicó, el objetivo es que los trabajadores municipales puedan refinanciar créditos y reducir el porcentaje de sueldo afectado al pago de cuotas.

“Hay empleados que tienen comprometido el 40 o el 50% de su salario. Poder bajar eso al 25% significa una oxigenación enorme para las familias”, expresó.

Scarpin consideró que el programa lanzado por el gobierno provincial es “extraordinario e inédito”, remarcando que nunca antes un gobierno santafesino había implementado herramientas de alivio financiero de estas características.

Puerto Ocampo y la necesidad de una ruta transversal estratégica

Uno de los temas que más énfasis tuvo en la entrevista fue el desarrollo de Puerto Ocampo y la necesidad de mejorar la conectividad vial con el oeste provincial, el este santiagueño y el sur chaqueño.

En ese contexto, el diputado explicó que no se trata solamente de pensar en la Ruta Provincial 30, sino en una verdadera “ruta transversal estratégica” que permita consolidar el funcionamiento productivo y logístico del puerto.

“Tenemos que lograr que los camiones de toda esa zona productiva vengan al norte de Santa Fe y no sigan yendo hacia el sur. Eso hay que estudiarlo muy bien”, remarcó.

Scarpin sostuvo que la decisión sobre la traza debe contemplar no solo el aspecto vial, sino también el impacto económico y productivo a largo plazo para toda la región.

Preocupación por el estado de la Ruta Nacional 11

Consultado sobre la situación de la Ruta Nacional 11, Scarpin reconoció preocupación por el deterioro que presenta especialmente el tramo comprendido desde Avellaneda hacia el sur.

Indicó que el próximo 18 de mayo se abrirán los sobres de la licitación y expresó su expectativa de que existan empresas interesadas en ejecutar las obras necesarias.

“Hay sectores donde se vienen haciendo trabajos importantes, pero otros están realmente en estado deplorable”, advirtió.

“La honestidad en la función pública no se negocia”

En otro tramo de la entrevista, el legislador fue consultado sobre las auditorías y denuncias conocidas en distintas localidades de la región.

Allí dejó una fuerte definición política vinculada a la transparencia en la gestión pública: “La honestidad en el sector público no se negocia”, afirmó contundentemente.

Scarpin recordó la trayectoria de gestión de su espacio político en Avellaneda desde el retorno de la democracia y sostuvo que siempre mantuvieron como eje “la responsabilidad y la honestidad en el manejo de los recursos públicos”.

“Una cosa es ser honesto y otra también es administrar bien los recursos de la gente. Hay que cuidar cada peso para que la comunidad pueda crecer y desarrollarse”, manifestó.

Además, expresó que espera que la Justicia actúe “con todo el peso de la ley” contra quienes se apropien de recursos públicos.

El futuro político y una respuesta abierta

Sobre el cierre de la entrevista, Scarpin fue consultado sobre sus aspiraciones políticas futuras y la posibilidad de proyectarse como senador o gobernador.

Sin dar definiciones concretas, respondió que “todavía no es tiempo para hablar de eso” y aseguró que hoy su prioridad continúa siendo “trabajar y acompañar a la gente”.

“El cargo de diputado es difícil porque muchas veces el trabajo no se ve tanto como el de un intendente, pero nosotros seguimos gestionando y tratando de hacer cosas para la comunidad”, concluyó.

Por Antonio Paré

La entrevista con Dionisio Scarpin dejó algo claro: el norte santafesino atraviesa un momento de fuerte movimiento político y de infraestructura, con obras históricas que durante décadas fueron solo promesas.



En tiempos donde la crisis económica golpea a municipios y provincias, la continuidad de inversiones públicas aparece como uno de los temas centrales de la agenda regional. Pero también quedó sobre la mesa otro debate de fondo: la necesidad de transparencia, planificación estratégica y visión productiva para que el desarrollo realmente llegue y permanezca en el tiempo.

Gentileza: Antonio Paré