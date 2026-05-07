Jaaukanigás: gran evento en apoyo a la creación del parque provincial

El domingo se congregaron artistas, dirigentes, emprendedores y vecinos en general. Recolectaron firmas en adhesión al proyecto en favor de la preservación ambiental y el desarrollo turístico de la región. Hubo paseos en lancha, senderismo y cabalgatas en la naturaleza.

El pasado domingo se llevó a cabo un evento con el objetivo de recolectar firmas y manifestar el apoyo regional al proyecto provincial de creación de un nuevo parque en el sitio Ramsar Jaaukanigás, ubicado en el noreste de Santa Fe.

La jornada, denominada “Encuentro por el Jaaukanigás: un parque para el futuro”, contó con la participación de destacados artistas folclóricos y una variada oferta gastronómica tradicional, que incluyó locro y empanadas. Además, emprendedores locales vinculados al ecoturismo y la artesanía exhibieron sus productos, poniendo en valor el potencial de la región.

Los asistentes también disfrutaron de actividades recreativas al aire libre, como paseos en lancha, senderismo y cabalgatas en contacto con la naturaleza.

La iniciativa buscó visibilizar el respaldo de la comunidad a la preservación ambiental y al desarrollo turístico del norte santafesino.

El proyecto



El proyecto de ley en debate en la Legislatura santafesina propone la creación del Parque Provincial y Reserva Hídrica Jaaukanigás, con el objetivo de proteger 9.807 hectáreas de islas fiscales del río Paraná y más de 100.000 hectáreas de espejos de agua dentro del sitio Ramsar.

La iniciativa apunta a conservar la biodiversidad, implementar un sistema de guardaparques y fomentar el ecoturismo, con núcleos de desarrollo en Florencia, Villa Ocampo y Reconquista.

El área comprendida se ubica en islas fiscales del departamento General Obligado, dentro del Jaaukanigás, que en total abarca unas 492.000 hectáreas. Allí conviven ambientes de gran riqueza —bosques, palmares, humedales, esteros, sabanas y pajonales— que albergan más de 700 especies de vertebrados, incluidas 344 especies de aves (el 34 % de las registradas en el país). También habitan especies emblemáticas en peligro, como el ciervo de los pantanos, el aguará guazú y el mono carayá, cuya protección es uno de los ejes del proyecto, junto con la promoción de un modelo de desarrollo sostenible. Para ello, se plantea la creación de una categoría de reserva provincial con áreas núcleo de conservación.

El proyecto cuenta con el respaldo del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, gobiernos locales y la Asociación Aves Argentinas.

“Nuestro objetivo es que Jaaukanigás sea un parque provincial sobre islas fiscales y, al mismo tiempo, una reserva hídrica que proteja los pequeños riachos y circuitos de agua del río. Estamos hablando de un ecosistema único en toda la cuenca del Paraná, con un potencial enorme para el ecoturismo y el desarrollo local”, sostuvo el año pasado el ministro de Ambiente y Cambio Climático provincial, Enrique Estévez, en respaldo de la iniciativa.

En el humedal



El evento solidario se realizó “para apoyar la creación del parque, para acompañar a la Provincia”, señaló Román Murzila, del complejo Portal del Humedal, donde se desarrolló la actividad. Artistas, emprendedores, artesanos y guías se reunieron “para mostrar que hay toda una región respaldando este proyecto”, agregó. “Estuvo muy lindo”.

Entre los números musicales se destacó la participación de la cantante de Reconquista Patricia Gómez, cuyo repertorio retrata el Jaaukanigás y le valió una nominación a los premios Gardel. También se presentaron Los Jaauka, banda folclórica de Las Toscas, y Daniela Massaro, de Tacuarendí. En el plano gastronómico, hubo locro, empanadas, pastelitos, tortas fritas y productos regionales elaborados por emprendedores.

El Parque Jaaukanigás representaría apenas el 0,2 % de la superficie total del sitio Ramsar, que alcanza las 492.000 hectáreas. “Es importante preservar estas islas, porque en los núcleos Florencia, Villa Ocampo–Las Toscas, Avellaneda–Las Garzas y Reconquista se podrán consolidar áreas de alta calidad ambiental, ideales para la observación de la rica flora y fauna del lugar”, explicó el biólogo de Aves Argentinas, Alejandro Giraudo.

“Monos, yacarés, coatíes, ciervos de los pantanos y otras especies contarán con una protección efectiva, lo que acompañará el crecimiento sostenido del ecoturismo en la región”, agregó. Como ejemplo, mencionó el caso de Villa Ocampo, donde la capacidad de alojamiento pasó en poco tiempo de entre 200 y 300 plazas a más de 400. “Lo mismo ocurre en Las Toscas y otras localidades”, señaló.

Además, el proyecto contempla la creación de una reserva hídrica que abarcará los cuerpos de agua de todo el sitio Ramsar Jaaukanigás. “Esto permitirá posicionar a la región a la par de otros ambientes de gran valor natural, como los Esteros del Iberá, el Impenetrable o el Bañado de la Estrella, que reciben un importante flujo de turismo internacional”, indicó Giraudo.

Para el especialista, el festival evidenció “un amplio respaldo a la creación del parque por parte de intendentes, legisladores provinciales, autoridades de turismo y ambiente, operadores turísticos, emprendedores y la comunidad en general”.

Por último, Giraudo reclamó celeridad en la concreción del proyecto, “cuyo desarrollo lleva más de 20 años”, y subrayó la necesidad de avanzar “para mejorar la calidad de vida de los pobladores, consolidar el ecoturismo y generar alternativas productivas sustentables que preserven el ambiente y fortalezcan las economías locales”.

Cabe destacar que, en paralelo a este evento, se desarrolló otra actividad de relevancia en el Jaaukanigás: un biocampamento destinado a futuros biólogos y docentes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. La experiencia tuvo lugar en la reserva Doña Sofía, en pleno corazón del humedal.

Gentileza: El Litoral