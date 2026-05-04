Villa Ocampo: Fuerte apoyo al Gobierno Provincial para la creación del Gran Parque Jaaukanigás

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que el pasado domingo 3 de mayo se llevó a cabo el “Encuentro por el Jaaukanigás: un parque para el futuro”, en el Portal del Humedal , con una destacada convocatoria y la participación de actores de toda la región.

La actividad se desarrolló desde las 10:00 hasta las 18:00 horas, reuniendo a vecinos, emprendedores, instituciones y visitantes que se acercaron a disfrutar de una propuesta integral vinculada al turismo, la cultura y el ambiente.

Durante la jornada, se vivió un espacio de encuentro pensado para poner en valor el humedal Jaaukanigás y acompañar su proyección como parque , destacando su importancia para el desarrollo sostenible de la región.

El evento contó con la participación de reconocidos artistas regionales, entre ellos Patricia Gómez , referente de la discografía del Jaaukanigás de Reconquista, junto a Los Jaaukas de Las Toscas y Daniela Massaro de Tacuarendí, quienes brindaron espectáculos musicales en vivo.

Además, los asistentes pudieron disfrutar de una variada oferta de actividades recreativas y turísticas, como paseos en lancha, alquiler de kayaks y bicicletas, cabalgatas y excursiones guiadas , así como también de espacios destinados a emprendedores locales, propuestas gastronómicas — incluyendo un gran locro — y la participación de prestadores de servicios turísticos de la región.

La jornada fue organizada por “El Portal del Humedal y Aventura Jaaukanigás” , con el acompañamiento de los Municipios de la región que abarcan el Sitio Ramsar Jaaukanigas y autoridades del Poder Legislativo, destacándose el trabajo conjunto y el compromiso de distintos sectores para impulsar el desarrollo del Jaaukanigás.

Desde la Municipalidad se valoró especialmente la articulación regional y la participación de la comunidad, reafirmando la importancia de seguir promoviendo iniciativas que fortalezcan el turismo, la identidad local y el cuidado de uno de los humedales más importantes del país