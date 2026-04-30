Turismo en la provincia: Mayo ofrece más de 30 propuestas que combinan festivales, producción, aniversarios y deporte

“La mejora en los indicadores de violencia permitió recuperar el espacio público y potenciar una agenda de eventos que identifica a la provincia”, señaló la vocera provincial, Virginia Coudannes. Por su parte, la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, invitó a “recorrer el territorio y descubrir iniciativas únicas que distinguen a los santafesinos”. La agenda completa de mayo se puede conocer en http://www.santafe.tur.ar/eventos/ .

El Gobierno de la Provincia presentó este jueves la agenda turística de mayo, con más de 30 propuestas que comenzarán durante el fin de semana largo por el Día Internacional de los Trabajadores. La actividad, realizada en la sala auditorio de la Casa de Gobierno en la ciudad de Santa Fe, estuvo encabezada por la vocera provincial, Virginia Coudannes, y la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard.



Durante el anuncio, las funcionarias detallaron un calendario que combina festivales musicales, fiestas productivas, aniversarios de localidades y eventos deportivos distribuidos en todo el territorio. Entre las principales propuestas se destacan el primer Torneo Provincial de Pádel en Rosario, el Festival Tribus en la ciudad de Santa Fe y la Fiesta Nacional del Algodón en Avellaneda. También figuran el espectáculo Paradoks en Rosario, el 160º aniversario de Roldán y una jornada de cicloturismo en el marco de la Fiesta Nacional del Citrus.



Coudannes subrayó el impacto económico del turismo y remarcó el trabajo articulado con el sector privado: “Al Gobierno de Santa Fe el turismo le interesa porque genera movimiento económico y empleo. Junto a gastronómicos, hoteleros y empresarios venimos impulsando la actividad en toda la provincia”.



En esa línea, sostuvo que el contexto de mayor seguridad también favorece el desarrollo del sector: “La mejora en los indicadores de violencia, especialmente en Rosario, permite recuperar el espacio público y potenciar una agenda de eventos que identifica a Santa Fe”.

Viajar por la provincia

A su turno, Aeberhard destacó la diversidad territorial de la propuesta e invitó a recorrer la provincia durante los dos fines de semana largos de mayo: “Queremos que los santafesinos viajen por su provincia. Tenemos más de 30 eventos destacados, con identidad local y propuestas para todos los públicos”.



La funcionaria puso el acento en el norte santafesino, donde este fin de semana se celebrará la Fiesta Nacional del Algodón en Avellaneda, con espectáculos musicales y una fuerte impronta productiva. También resaltó el potencial del turismo de naturaleza en el Jaaukanigás, con opciones de cabañas, senderismo y avistaje de aves.



En el corredor de la Ruta Provincial 1, mencionó la oferta de localidades como San Javier, Helvecia y Cayastá, que combinan gastronomía, paisajes y actividades recreativas. En paralelo, indicó que las ciudades de Santa Fe y Rosario concentrarán eventos musicales y deportivos de relevancia.



“Durante todo mayo habrá propuestas tanto en grandes centros urbanos como en pequeñas localidades, con iniciativas propias que reflejan la identidad de cada lugar”, concluyó.

Agenda del fin de semana largo

El 1 de mayo se realizarán “El Laburazo” en Gálvez (Paseo del Centenario); el 160º aniversario de Roldán (Paseo de la Estación); el 3º Cicloturismo de la Fiesta del Citrus en Malabrigo (Club Boca Juniors); el “Senderismo bajo luna llena” en Las Toscas (Club Pato Cuá); y el show de DJ Paradoks en el Complejo Forest de Rosario.



Del 1 al 2 de mayo tendrá lugar el Festival Tribus 2026 en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe, mientras que el 2 se desarrollarán “Muestras y propuestas participativas” en La Josefa.



Entre el 1 y el 3 de mayo se llevará adelante “Fin de semana largo en Helvecia” en la plazoleta Muscatello, junto con el primer Torneo Provincial de Pádel en complejos deportivos de Rosario. En tanto, el 2 y 3 de mayo se celebrará la Fiesta Nacional del Algodón en la plaza 9 de Julio de Avellaneda.



El 3 de mayo, finalmente, se realizará el TuAFest -fiesta motera- en Firmat, en el playón del ferrocarril, y el 27º aniversario de La Contra en el Centro Cultural Provincial de Santa Fe.

Agenda completa

La Secretaría de Turismo provincial informó que el calendario completo, con más de 30 actividades previstas durante mayo, puede consultarse en el sitio oficial: https://www.santafe.tur.ar/eventos/