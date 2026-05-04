Salvador Di Stefano: Las alternativas en pesos le ganaron al dólar

Por Salvador Di Stefano

La baja de tasas impulsa las cotizaciones de instrumentos en pesos que pagan tasas muy altas como el TY30P, e impulsan a la suba al dólar en el mercado. Hay apetito por deuda en dólares soberana y corporativa.

La fuerte baja de la tasa en pesos genero un cambio en la orientación de las inversiones en el mercado. Una letra al 30 de noviembre del año 2026 (S30N6) rinde el 26,9% anual, mientras que la letra X30N6 que vence en igual fecha rinde el 0,11% más inflación, esto implica que el mercado a 6 meses descuenta una tasa inflación anualizada del 26,9% anual. Mientras que una tasa de un Boncap que vence el 30 de abril del año 2027 (T30A7) rinde el 29,7% anual, comparada con una letra que ajusta por inflación a igual plazo TZXA7 rinde el 1%, está descontando una inflación a un año del 29,7%.

Esta claro que el mercado no ve una inflación en descenso, mientras que el Relevamiento de Expectativa de Mercado (REM) ve una inflación en el 24,2% a 12 meses. La diferencia entre lo que ve el mercado y los pronósticos son muy importantes. Nosotros creemos que a 12 meses la inflación estará por debajo de lo que presagía el mercado y los pronósticos del REM.

Si seguimos mirando el mercado, hay un bono que se llama el TY30P, es un bono en pesos con fecha de vencimiento el 30 de mayo del año 2030, también quienes poseen este bono tienen a disposición un put que es una opción de venta para salirse de la inversión el 31 de mayo del año 2027. El bono paga intereses los meses de mayo y noviembre, devengando una tasa en pesos del 29,5% anual. Este bono hace un mes atrás valía $ 116,60, y este jueves cotizaba en $ 121. La suba de la cotización obedece a una brusca baja en la tasa de interés en los bancos, la tasa Tamar que refleja la evolución de un plazo fijo superior a los $ 1.000 millones, se ubica en el 22,5% anual.

En la medida que la tasa de interés en pesos siga a la baja, este bono seguirá subiendo de paridad, mientras que una suba de tasas hará que la paridad baje. Si el gobierno logra recuperar que la economía comience una sostenida recuperación económica, estaremos presentes frente a un escenario de fuerte desaceleración de precios, que nos llevara a niveles de inflación más bajos, y consecuentemente tasas de interés por debajo de los niveles actuales.

En este contexto, el bono TY30P comenzará a ganar protagonismo entre los inversores. La fecha de emisión de este bono fue el 4 de junio del año 2025, ese día el dólar MEP valía $ 1.193,20, a la fecha vale $ 1.440,4 esto implica una devaluación del 20,7%, el bono ya pago una renta de $ 14,75, si a esto le sumamos el valor actual de $ 121, nos da un acumulado de $ 135,75, quiere decir que los que suscribieron este título a $ 100, llevan ganados un 35,75%, superando ampliamente a la devaluación del peso, lo que deja como resultado una utilidad del 12,5% en dólares.

Hasta el momento las inversiones realizadas en pesos superaron largamente a la devaluación del peso, lo que dejo interesantes ganancias en dólares. Lo que viene para adelante, es que, si se profundiza la baja de tasas, resulta probable que el dólar se ubique unos escalones más arriba, y esto no perjudique la evolución de los precios en la economía.

Desde nuestro punto de vista, deberíamos tener un espacio para una suba del dólar a niveles de $ 1.450/$ 1.500 para que le mejore la competitividad al sector exportador, ingresen más pesos por la cosecha, y se recauden más ingresos fiscales.

La campaña 2025/26 del campo esta dejando con la boca abierta a más de un productor, se están observando rindes extraordinarios, y ya podríamos estar hablando una campaña de 170 millones de toneladas. A esto hay que sumarle precios muy buenos para el trigo diciembre 2026, soja y maíz del año 2027.

Conclusión

. – Argentina ha realizado esta semana una colocación de bonos AO27 y AO28 en dólares que fue muy exitosa, superando las expectativas del gobierno. Se esperaban colocar 500 millones, y se colocaron U$S 848 millones, el AO27 a una tasa del 5,0% anual, y el AO28 a una tasa del 8,8% anual.

. – Se colocaron entre bonos corporativos y provinciales un total de U$S 1.700 millones en abril, entre ellos Vista, Edenor y la provincia de Chubut)

. – Para el mes de mayo, tendremos el récord de liquidaciones del campo, cuidado que las exportaciones podrían trepar a más de U$S 10.000 millones, esto podría generar un bolsón de liquidez en el mercado, haciendo que la tasa de interés baje un poco más, y que el tipo de cambio se posicione un poco más arriba. Muchos esperan que el dólar baje ante la oferta de los exportadores, pero cuidado, nos estamos quedando con una tasa en pesos muy baja, que empuja a los inversores a posicionarse en títulos en dólares, o bien tomar riesgos con el bono TY30P que paga una tasa muy superior a la tasa de plazo fijo de los bancos.

. – Contra todos los pronósticos, el gobierno hace un año que colocó un bono en pesos a una tasa del 29,5%, y fue una opción ganadora medida en pesos y en dólares, la Argentina en un cambio de paradigma en forma permanente.