La decisión de Pullaro de bajar Ingresos Brutos permitió crear 8.585 nuevos empleos en 3 meses en la provincia

Entre enero y marzo, un total de 10.936 firmas adoptaron alguna de las herramientas de alivio fiscal que contempla la Ley Tributaria 2026, lo que les permitió un ahorro superior a $ 10.000 millones. La deducción de sueldos en Ingresos Brutos, que permitió crear 8.585 nuevos puestos, se consolida como la principal herramienta para impulsar el empleo formal en un contexto nacional adverso.

En apenas tres meses desde su puesta en marcha, la Ley Tributaria 2026 permitió la creación de 8.585 nuevos puestos de trabajo en Santa Fe. En ese mismo período, 10.936 empresas se sumaron a los beneficios previstos por la normativa provincial, lo que se tradujo en un ahorro superior a los $ 10.000 millones.



Los datos, correspondientes al primer trimestre de aplicación, reflejan un dinamismo creciente en el uso de herramientas fiscales orientadas a incentivar la actividad económica y el empleo formal, en un escenario nacional complejo.



Este jueves, en Rosario, los ministros de Economía, Pablo Olivares; de Trabajo y Seguridad Social, Roald Báscolo; y de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, presentaron el balance inicial de la ley. Entre los instrumentos más relevantes destacaron la posibilidad de que las empresas deduzcan del Impuesto sobre los Ingresos Brutos los salarios de los nuevos trabajadores incorporados.

“Los resultados son auspiciosos”

Olivares subrayó que los indicadores del primer trimestre “muestran que la dinámica puede acelerarse a lo largo del año”. En esa línea, remarcó que el Gobierno Provincial apuesta a “el orden fiscal, la reducción de impuestos y la inversión pública y privada”.



El ministro sostuvo que la política tributaria busca acompañar tanto a las empresas que invierten como a las familias afectadas por la coyuntura económica. “Ponemos herramientas para que el empresario pueda reducir su carga impositiva y, al mismo tiempo, generar empleo”, señaló.



Asimismo, vinculó estas medidas con la reactivación del consumo y mencionó el plan de desendeudamiento para trabajadores privados y públicos impulsado por la provincia. Según explicó, esa iniciativa apunta a recuperar poder adquisitivo y tendrá impacto en la actividad económica.

Santa Fe marca diferencias



Por su parte, Báscolo afirmó que “la principal preocupación de la sociedad es el trabajo y la dificultad para llegar a fin de mes”, y destacó que la provincia responde con políticas activas. En ese sentido, aseguró que “Santa Fe marca una diferencia” frente a otras jurisdicciones.



El ministro precisó que la evolución mensual del empleo muestra una tendencia en alza: 649 nuevos puestos en enero, 2.544 en febrero y 5.392 en marzo. “Los datos son alentadores, especialmente por su progresión”, indicó.



Además, destacó que sectores como la construcción, el comercio y la industria -que a nivel nacional presentan retrocesos- lideran la generación de empleo en la provincia, impulsados por estas herramientas fiscales y el plan de obra pública.

Medidas orientadas a la producción

Puccini, en tanto, consideró que las medidas son “acertadas para el mundo productivo” en un contexto de estancamiento económico nacional. “Estas políticas permiten amortiguar la coyuntura y sostener la actividad”, afirmó.



El ministro describió un escenario de incertidumbre en el sector privado, con empresas que enfrentan márgenes de rentabilidad reducidos. Frente a ello, destacó el conjunto de herramientas implementadas por la provincia: alivio fiscal, líneas de crédito con tasas en descenso y obras de infraestructura orientadas a mejorar la competitividad.

Resultados en cifras

Durante el primer trimestre de 2026, las empresas adheridas lograron un ahorro total de $ 10.390.705.003. En ese marco, se generaron 8.585 nuevos empleos y se descontaron $ 5.232 millones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en concepto de salarios.



En total, 2.249 empresas ampliaron su plantilla de personal, con un ahorro de hasta $ 1.734.357 por trabajador incorporado.



Por sectores, la construcción lideró la creación de empleo con 2.028 nuevos puestos, seguida por el comercio (1.897), la industria manufacturera (1.240) y las actividades administrativas (1.075).

En paralelo, 1.139 industrias y 6.724 comercios aplicaron deducciones vinculadas al consumo de energía eléctrica, lo que representó un alivio adicional de $4.835 millones. Asimismo, 2.484 pequeños comercios accedieron a beneficios por $210 millones.



Solo en marzo, 4.331 empresas utilizaron al menos una herramienta prevista en la ley, mientras que 876 accedieron a más de un beneficio, lo que evidencia una creciente adopción del régimen.