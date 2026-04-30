Villa Ocampo: Se suspende la recolección de residuos en el Sector 2 por el feriado del Día del Trabajador

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a la comunidad que el próximo 1° de mayo , con motivo del feriado por el Día del Trabajador , no se realizará el servicio de recolección de residuos en el Sector 2 , correspondiente al área comprendida desde Bv. Sarmiento hacia el Oeste .

Se solicita a los vecinos y vecinas de dicho sector colaborar evitando sacar los residuos domiciliarios durante esa jornada, a fin de mantener la limpieza y el orden en la vía pública.

Desde el Municipio se agradece la comprensión y el compromiso de la comunidad ante este tipo de medidas excepcionales.