Las Toscas: Aprehenden a un hombre por intento de hurto de leña

El sospechoso arrojó el bulto que transportaba e intentó huir al advertir la presencia policial, pero fue interceptado a pocos metros.

En la tarde del 28 de abril de 2026, alrededor de las 15:00 horas, personal de la Patrulla Urbana Zona Norte de la U.R. IX Las Toscas llevó adelante un procedimiento en la intersección de calles 20 y 31.

Durante tareas de patrullaje preventivo, los efectivos observaron a un hombre que trasladaba un bulto sobre su hombro. Al advertir la presencia policial, el sujeto arrojó el elemento al suelo e intentó darse a la fuga.

Tras un breve seguimiento, los uniformados lograron interceptarlo e identificarlo como un vecino de la ciudad, quien no pudo justificar la procedencia del bulto, que contenía palos de leña.

Ante esta situación, el individuo fue trasladado a sede policial en calidad de aprehendido por el delito de hurto en grado de tentativa.

Se dio intervención al fiscal en turno y a la defensa penal, continuando con las actuaciones correspondientes.