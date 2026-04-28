Virgen Niña Voley: Campeones Sub 14

Desde Virgen Niña quieren felicitar a las categorías Sub14 y Sub 18, de ambas ramas, por su gran participación en el Pre-Internacional 2026!

Felicitan a la categoría Sub 14 masculino, que se consagró campeón de la Copa de Oro al vencer a Bomberos Voley en un partidazo definido en tie break.

¡Felicitaciones por este gran logro, fruto del trabajo y la dedicación!

¡A seguir creciendo y disfrutando del deporte! ¡Orgullo total y a seguir por más!

Este es el camino: trabajo, constancia y pasión por esos colores