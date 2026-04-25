Rueda: “La industria editorial santafesina tiene prestigio en todo el mundo”

Lo aseguró la Ministra de Cultura de Santa Fe en la apertura oficial de la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. El stand oficial de la Provincia reúne más de mil títulos y objetos de arte impreso de producción santafesina.

Con fuerte presencia de Santa Fe, quedó formalmente inaugurada la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (Filba) en la que el Gobierno de la Provincia desplegó un imponente stand en el que ofrece más de 1.000 títulos de editoriales y autores independientes de distintas localidades, a los que se suman más de 40 proyectos de arte impreso.



“Respaldados por el gobernador Maximiliano Pullaro, decidimos hacer un stand de grandes dimensiones para marcar una fuerte presencia de la Provincia Invencible de Santa Fe. La intención es dar jerarquía a nuestra industria editorial que tiene prestigio en todo el mundo y son demandados edición a edición. Este año, y por segundo año consecutivo, incluimos arte impreso”. Además, remarcó que desde el Gobierno Provincial se apuesta a “mostrar y transmitir la identidad santafesina y aplicar una política contracíclica, ya que a diferencia de Nación, acá no hay reducción ni motosierra, sino que apostamos a la cultura pública, como a la obra pública y a la educación pública».



Cabe señalar que la apertura al público se realizó luego de las tradicionales Jornadas Profesionales, que durante tres días (del 21 al 23 de abril) reunieron a librerías, bibliotecas populares y diversos actores de la industria del libro. En ese marco, el stand santafesino vendió más 600 ejemplares, concretando además ventas institucionales a entidades nacionales e internacionales como por ejemplo dos de las producciones del área Editorial del Ministerio de Cultura: “Josefa Díaz y Clusellas. Pintura reunida (1868–1902)” y “Rosario a través de la pintura”.



Presencia santafesina

Ubicado en el Nº 3015 del Pabellón Ocre (con ingreso por Plaza Italia), el stand de Santa Fe presenta una infraestructura y diseño totalmente renovados, en un espacio de 92 m2. Allí se exhiben y comercializan más de mil títulos de 80 sellos editoriales y más de 100 autores independientes, provenientes de distintas localidades santafesinas. A ellos se suman objetos de arte impreso, consolidando así la política pública del Gobierno santafesino por garantizar la visibilidad y posibilidad de comercialización para las industrias culturales provinciales.

El Día de Santa Fe celebra al Brigadier

La Provincia tendrá una jornada especial en el marco de la Feria del Libro. En esta oportunidad, el Día de Santa Fe se celebrará el viernes 8 de mayo, con una actividad que tendrá lugar a las 16 en la Sala Halperin Donghi (Pabellón Azul), con el lanzamiento de “Caudillo de una provincia invencible”, libro dedicado al Brigadier Estanislao López y publicado por el área Ediciones del Ministerio de Cultura.



Escrito por el historiador Ignacio Martínez, el libro forma parte de las acciones dedicadas a celebrar la figura del ex gobernador santafesino, a 240 años de su nacimiento. Como parte de la presentación, el autor dialogará con la historiadora Marcela Ternavasio, en un encuentro que contará además con la participación de autoridades provinciales.

Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

La edición número 50 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (Filba) tendrá como país invitado a Perú. La Feria estará abierta de lunes a lunes a viernes de 14 a 22 y sábados, domingos y feriados, de 13 a 22.



Las entradas tienen un valor de $ 8.000 para el ingreso de lunes a jueves; de $ 12.000 para viernes, sábados, domingos y feriados y un pase de 3 días, por $ 18.000. Más información en https://www.feriadellibro.ar/