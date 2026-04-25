Agenda del Intendente Cristian Marega en Santa Fe

El intendente Cristian Marega desarrolló este jueves una intensa agenda de trabajo en la ciudad de Santa Fe, enfocada en la planificación estratégica, la gestión de obras y el fortalecimiento de servicios esenciales para la comunidad.

En primer término, mantuvo un encuentro con el director del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), donde se abordó la importancia del acceso a información estadística confiable como herramienta fundamental para la toma de decisiones y la planificación de políticas públicas a nivel local.



Luego, el intendente se reunió con el secretario de Municipios y Comunas, Horacio Ciancio, con quien analizó el estado de los proyectos presentados en el marco del programa de Obras Menores. Asimismo, avanzaron en gestiones vinculadas a la obtención de financiamiento para la tercera etapa de la obra del CCE, considerada estratégica para el crecimiento y desarrollo de la localidad.

Por último, junto a representantes de la cooperativa COTELVO, participó de una reunión con el secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli. En ese marco, se planteó la necesidad de ampliar el sistema de provisión de agua potable mediante la construcción de una cisterna con capacidad de reserva de 400 mil litros de agua tratada, con el objetivo de optimizar el servicio y garantizar un abastecimiento adecuado a la población.



Estas acciones reflejan el compromiso de la gestión municipal de continuar impulsando políticas públicas concretas, orientadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos y promover el desarrollo sostenible de la ciudad.