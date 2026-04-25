Iapos reintegró más de $82 millones a afiliados por cobros indebidos de plus

La obra social provincial registró más de 6.400 denuncias desde septiembre de 2024. Las devoluciones se realizan de forma ágil a través del monedero digital disponible en la aplicación Mi Iapos. Las denuncias por cobro de plus pueden realizarse incluso de manera anónima.

El Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) informó que reintegró $ 82.430.718 a afiliados que denunciaron el cobro indebido de plus en prestaciones médicas. Como se informara, las denuncias pueden realizarse incluso de manera anónima, a través de la aplicación oficial “Mi Iapos”, donde también se acreditan los reintegros mediante un monedero digital.



Según datos institucionales, entre septiembre de 2024 y marzo de 2026 se registraron 6.431 denuncias en toda la provincia. A partir de las presentaciones realizadas por más de 2.300 afiliados, el organismo avanzó con los procesos de verificación y devolución correspondientes.



Los departamentos con mayor volumen de denuncias fueron Rosario (2.164) y La Capital (1.748), seguidos por General Obligado (313), San Lorenzo (255) y General López (147). Esta información permitió focalizar las tareas de control y fiscalización en las zonas con mayor incidencia.



Desde el organismo destacaron que los reintegros se concretan de manera directa y ágil a través del monedero digital incorporado en la app, una herramienta que simplifica los trámites y aporta mayor transparencia a la gestión.



Por su parte, el ministro de Economía, Pablo Olivares, explicó que Iapos realiza controles sobre un universo de más de 3.000 prestadores en todo el territorio provincial para evitar el cobro indebido de plus. “Más allá de los controles, la obra social asiste en primera instancia al afiliado que se vio obligado a pagar un adicional, devolviéndole el importe a través del monedero digital; posteriormente, se actúa sobre la institución o el profesional que incurrió en la práctica indebida”, señaló.



Defensa del afiliado

Desde la Dirección de Iapos subrayaron que se mantiene un diálogo permanente con prestadores y representantes del sector para acordar la remuneración de las prácticas médicas. En ese marco, remarcaron que el cobro de adicionales constituye una práctica indebida, lo que motivó la implementación de canales específicos de denuncia para proteger a los afiliados.



Asimismo, indicaron que desde el inicio de la actual gestión se incrementó un 426% el valor de la orden de consulta y se avanzó en su digitalización, lo que permite mejorar los controles sobre las prestaciones brindadas.

Monedero digital: herramienta para agilizar reintegros

En línea con el proceso de modernización, Iapos puso en funcionamiento el monedero digital dentro de la aplicación “Mi Iapos”. La herramienta, accesible desde el menú principal, permite acreditar reintegros de manera inmediata, reducir tiempos administrativos y utilizar el saldo disponible para la compra de bonos u órdenes de consulta.