Sanción definitiva a la modificación del Código Procesal Laboral

La Cámara Alta aprobó cambios a la Ley 7.945 vinculados al sistema de Riesgos del Trabajo. Además se dieron ingreso y aprobaron importantes proyectos de ley, resolución, declaración y comunicación.

La Cámara de Senadores realizó este jueves la Sesión Ordinaria N° 5 del Período 144. La misma fue presidida por Felipe Michlig, presidente provisional del Cuerpo.

En la oportunidad, obtuvo sanción definitiva la modificación a la Ley 7.945, es decir, el Código Procesal Laboral de la Provincia. Al fundamentar la aprobación, el senador Ciro Seisas aseguró que “en Santa Fe tenemos un problema grave en nuestro sistema productivo, porque somos la provincia con mayor índice de juicios laborales” y destacó que se trata de una iniciativa “para nada apresurada, porque tuvo el consenso y diálogo con las cámaras empresarias, con todos los bloques políticos y con el máximo tribunal de la provincia”.

A su turno, el senador Rubén Pirola ratificó el voto positivo, valoró las rondas de diálogos que implicó el tratamiento de la normativa y puso a consideración la posibilidad de crear una mesa de trabajo que sirva para monitorear la aplicación de la misma y evaluar los avances que impliquen para perfeccionarla en caso de ser necesario.

Mientras que Felipe Michlig resaltó el valor de la unanimidad que logró la ley que “es un avance importante para dar respuesta a todas las partes”. Asimismo repasó la importante ronda de consultas que efectuó la Cámara para estudiar el proyecto y puso en valor la jornada de diálogo que se llevó adelante este jueves con los ministros de la Corte Suprema de Justicia por el cual “se abrió un camino de diálogo entre ambos estamentos que será sostenido a futuro para el tratamiento de las leyes y hacerlas cada vez más eficientes”.

Entre otros proyectos que tuvieron media sanción, se puden mencionar las modificaciones a los artículos 1 (Objeto), 6 (Funciones) y 14 (Exenciones) de la Ley 14.139 de Asociaciones de Colectividades Extranjeras. Así como también las modificaciones a la inciso g) del artículo 5 y el inciso q) del artículo 6 de la Ley 10.014, Estatuto Orgánico de la Empresa Provincial de la Energía.

También se dio media sanción a la institución como festival Provincial de la Madre, la Vida y el Hogar, al que se realiza anualmente en la localidad de Lanteri. Al igual que las modificaciones a los artículos 15 y 16 de la Ley 13.055, Gestión Integral de Residuos Sólidos .

Por otra parte, durante la sesión se dio ingreso a una iniciativa impulsada por el senador Rubén Pirola que propone la creación de un Fondo Provincial de Sostenimiento del Sistema de Prestaciones para Personas con Discapacidad. Fue derivada a las comisiones de Desarrollo Social y Deporte, de Salud Pública, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General; al tiempo que se acordó su tratamiento preferencial en dos sesiones.

Al hacer ingreso del proyecto, Pirola consideró que “es tiempo de cuidar a quienes necesitan acompañamiento permanente, porque es algo que nos define como sociedad” y señaló que es “una propuesta que en esta emergencia puede servir como paliativo y creemos que la provincia de Santa Fe está en condiciones de afrontarla”.

También se dio ingreso a un proyecto de ley autoría de Germán Giacomino, por el cual se propone establecer jornadas de prevención y abordaje integral del suicidio en instituciones educativas, deportivas y sociales, de gestión pública y privada. Fue enviado para su estudio a las comisiones de Salud Pública, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

“Desde la provincia se viene haciendo un muy buen trabajo en el abordaje de esta problemática, pero creemos que es una realidad que nos obliga a instituir alternativas para prevenir y generar alertas tempranas”, explicó Germán Giacomino al argumentarlo.

Entre otros proyectos de ley importantes que ingresaron de manera formal, se destaca el de Ley de Participación Ciudadana y Ciudadanía Activa (preferencia para dos sesiones). También la creación de un Régimen de Cuidadores/as domiciliarios/as y/o polivalentes (preferencia para una sesión). Asimismo, la creación del Programa de Caminos Productivos y de la Ruralidad (preferencia para una sesión).

En otro orden, se aprobó un proyecto de Comunicación por el cual la Cámara solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre acciones judiciales civiles, comerciales o penales promovidas contra la firma Verónica S.A.C.I.A.F.

El senador Alcides Calvo, explicó que es un proyecto de su autoría acompañado por senadores de todos los bloques y surgió tras una serie de reuniones que mantuvieron legisladores con trabajadores de la empresa. Asimismo, señaló que “la intención es conocer si hay algún tipo de acción judicial en los fueros provinciales o federales o algún pedido de quiebra. Esto es importante porque, de existir, estaríamos en condiciones de encaminarnos a pedir una expropiación temporal. Ya que hemos tenido reuniones con todas las partes, menos del lado empresarial. Es una situación sumamente dramática”.

Al respecto, Felipe Michlig agregó que “luego de reuniones sumamente positivas con trabajadores de la firma, sindicatos y autoridades municipales y comunales de todas las localidades donde hay plantas de esa empresa, seguiremos insistiendo en búsqueda de reunirnos con los propietarios de la firma para buscar una solución”.

Finalmente, vale mencionar que el Cuerpo aprobó la renuncia a su banca del senador Lisandro Enrico, quien se encontraba en uso de licencia por haber sido designado ministro de Obras Públicas. La nota de renuncia fue presentada por Leticia Di Gregorio, quien expresó: “En su momento, Lisandro se debatió entre cumplir el designio de ocho de cada diez vecinos del departamento que lo votaron, o al pedido del gobernador Maximiliano Pullaro para que se haga cargo de un ministerio que hoy es elogiado en todo el país por el nivel de obra pública que sostiene la provincia. Nunca especuló, su premisa era que si no cumplía con las expectativas del gobierno, abandonaba ese lugar y regresaba a ocupar su banca”.

La renuncia fue aprobada con la abstención de los senadores del bloque Justicialista. Tras la votación, Rubén Pirola fundamentó esta decisión: “nos abstenemos al igual que lo hicimos en diciembre de 2023 ante su pedido de licencia, porque considerábamos que era una situación anormal. Pensamos que es una renuncia que llega tarde y que no subsana nada. Ratificamos hoy lo que consideramos en su momento: que él debió presentar la renuncia en 2023 porque su cargo como senador cesaba al asumir como ministro”.