Rojas presentó un proyecto para asistir a las familias afectadas por las inundaciones en el norte provincial

El diputado provincial Sergio «Chiqui» Rojas presentó ante la Cámara de Diputados de Santa Fe un Proyecto de Comunicación para que el Poder Ejecutivo provincial disponga con urgencia asistencia alimentaria, sanitaria y de traslados para los municipios y parajes afectados por las intensas lluvias en los departamentos Vera, 9 de Julio y General Obligado.

La iniciativa, que también lleva las firmas de los diputados Dionisio Scarpín y Ariel Bermúdez, y fue acompañado por diferentes bancadas, llega en un contexto de emergencia causada por las precipitaciones que ya llevan una semana. Más de 200 mil hectáreas del territorio están bajo agua, con algunos parajes rurales completamente aislados, sin posibilidad de entrada ni salida, con cortes en el servicio de energía.

Rojas describió la situación como especialmente compleja en zonas como Fortin Olmos, Garabato e Intiyaco, donde el avance del agua responde no solo a las precipitaciones locales, sino también al caudal proveniente de provincias vecinas como Santiago del Estero y Chaco.



Acompañando al gobierno provincial, que anunció medidas de emergencia agropecuaria y líneas de crédito para productores, Rojas pidió asistir a las familias rurales que quedaron muy complicadas, o directamente aisladas para acceder a alimentos, agua potable, atención médica o trasladarse a escuelas u hospitales.

Rojas subrayó que en situaciones de emergencia hídrica debe priorizarse la protección de las personas: de los vecinos de los parajes que quedaron varados, de los chicos que no pueden llegar a la escuela, de los adultos mayores o personas que sufren alguna condición que no tienen cómo acceder a un centro de salud para su tratamiento.



Frente a este panorama, el proyecto solicita que el Estado provincial garantice y coordine con gobiernos locales la provisión de alimentos e insumos básicos, atención primaria de la salud, control epidemiológico y traslados hacia centros educativos, asistenciales y hospitalarios para las familias damnificadas. En ese sentido, Rojas señaló que están trabajando de manera coordinada con presidentes comunales y funcionarios, organizaciones de la agricultura familiar, referentes territoriales, de salud y educación para identificar a quienes necesitan asistencia urgente.

El diputado también alertó sobre el estado crítico de rutas como la 98-s y la 31, con daños en alcantarillas que dificultan el tránsito, y cortes importantes cerca de Intiyaco que obligan a los productores a ingresar con tractores, agravando el deterioro de los caminos.