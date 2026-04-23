Peralta presentó dos proyectos por los CAPS de Barrios La Cortada e Itatí

En la sesión del jueves 23 de abril, el Diputado Emiliano Peralta presentó dos proyectos de Comunicación en relación a los CAPS de Barrio La Cortada e Itatí.



En ambos casos, los vecinos y autoridades vecinales pusieron de manifiesto a través de videos el estado edilicio (que Peralta calificó de “en partes, calamitoso”) de los centros de salud barriales tras producirse las lluvias de la pasada semana, lo que produjo filtraciones de agua y la imposibilidad de continuar con los servicios de salud.



Ante dicha situación, el Diputado se hizo presente en ambos centros de salud. “En el caso de Barrio La Cortada, estaba presente también la directora del Nodo de Salud Reconquista, Luciana Ramoa. Allí, la funcionaria manifestó que el CAPS será refaccionado en sus aspectos más urgentes a través del FonRES (Fondo de Reparación de Efectores de Salud), pero que, más allá de ello, la idea es construir un nuevo CAPS”, manifestó el Legislador.



“Ahora bien, ese nuevo CAPS se construirá en un terreno que pertenecía al campo de la Estancia La Manuela y que fue donado a la Municipalidad. Para que la Provincia pueda construir allí, primero tiene que existir plano de mensura y subdivisión del lote, luego inscribirse pertinentemente y por último, que el Municipio ceda derechos sobre el terreno, lo done o realice algún contrato como por ejemplo un comodato”, continuó Peralta.



Vale decir que en la semana pasada el concejo de la ciudad de Reconquista elevó varios pedidos de informe a la Municipalidad de Reconquista en relación a esta situación. “En mi caso, estoy haciendo lo mismo pero con las autoridades Provinciales. La municipalidad tiene un historial de no contestar pedidos de informes, por lo que anticipándome a un probable silencio, es que en este proyecto requiero información de parte de la Provincia para conocer si se encuentra en tratativas con el municipio de Reconquista para poder hacerse del terreno, con el cargo de construir el nuevo CAPS del barrio”, sentenció el Diputado.



En relación al CAPS de Barrio Itatí (al que acuden vecinos de dicho barrio pero también de Don Pepito y Santa Rosa), Peralta también visitó las instalaciones y constató un deterioro importante del edificio. “Se observan filtraciones de agua en el ingreso, la sala principal, la sala de administración, el consultorio médico, el de odontología y el de psicología. Además de esto, las paredes están llenas de moho y hongos, lo que es perjudicial para las vías respiratorias y la salud en general de quienes trabajan y asisten a este centro de salud”, contó Peralta. “Los días que llueve la atención debe ser suspendida porque se inundan, pero además porque corren riesgo cierto de electrocución; mientras que las historias clínicas y los archivos de papel se echan a perder”.



Así las cosas, en su proyecto de comunicación Peralta solicita “al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud u organismo correspondiente, proceda a realizar a la brevedad las refacciones necesarias en el edificio del CAPS de Barrio Itatí, en la localidad de Reconquista, Dpto. Gral. Obligado, a fin de evitar filtraciones por lluvias y asegurar la prestación del servicio de salud pública.”



“Creo que la Provincia de Santa Fe tiene que ordenar las prioridades, como siempre digo. No puede ser que tengamos centros de salud en estas condiciones. Los constituyentes hicimos un compromiso muy fuerte con la salud, al legislarla extensamente en el artículo 22. No puede quedar en letra muerta; hay que invertir fuertemente en ella”, finalizó el diputado norteño.



Se adjuntan los proyectos de comunicación en cuestión y, en el caso del CAPS de Barrio Itatí, se acompañan también las fotos que muestran el evidente deterioro edilicio.