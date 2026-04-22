Villa Ocampo: Dos menores aprehendidos con droga tras una persecución

Intentaron huir de un control policial y fueron interceptados en Ruta Provincial 32. Llevaban envoltorios con presuntas sustancias estupefacientes.

En la tarde del 21 de abril de 2026, alrededor de las 14:15 horas, personal del C.R.E. Zona Norte de la U.R. IX Villa Ocampo protagonizó un procedimiento en el marco de patrullajes preventivos que culminó con la aprehensión de dos menores de edad.

El hecho se inició cuando los efectivos divisaron a dos personas que circulaban a bordo de una motocicleta Guerrero 150 c.c., sin dominio visible y sin casco. Al advertir la presencia policial, los jóvenes emprendieron la fuga, lo que dio lugar a un seguimiento controlado con balizas y sirena.

La persecución finalizó en Ruta Provincial 32, donde los uniformados lograron interceptarlos e identificarlos, tratándose de dos menores de 16 y 17 años de edad.

Durante la requisa, se incautaron entre las prendas de uno de ellos cuatro envoltorios con sustancia vegetal y otro con sustancia blanquecina, compatibles con marihuana y cocaína.

Los involucrados fueron trasladados a sede policial en calidad de aprehendidos por infracción a la Ley Nacional N° 23.737 por tenencia de estupefacientes, además de resistencia a la autoridad.

Se dio intervención a la fiscal juvenil, quien dispuso que los menores sean notificados de la causa y posteriormente entregados a sus progenitores. También tomó intervención personal de la Policía de Investigaciones (PDI).