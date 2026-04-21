Se lanzó la convocatoria para la 14° Edición del Canotaje Jaaukanigás

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para una nueva edición del tradicional Canotaje Jaaukanigás , una propuesta que combina deporte, turismo y contacto directo con la naturaleza en uno de los entornos más valiosos de nuestra región.

Los próximos 23 y 24 de mayo se llevará a cabo la 14° Edición del Canotaje Jaaukanigás , invitando a participantes de distintas localidades a vivir dos jornadas únicas remando entre paisajes naturales incomparables, descubriendo la biodiversidad del Sitio Ramsar Jaaukanigás y compartiendo una experiencia grupal inolvidable.



Esta travesía se ha consolidado como uno de los eventos más representativos del turismo de naturaleza en la zona, promoviendo el cuidado ambiental, la actividad física y el disfrute responsable de nuestros recursos naturales.

El valor de inscripción es de $90.000 y quienes deseen participar ya pueden completar el formulario correspondiente.



🔗 Inscripciones: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL6A65JVZOEy_o611w-73JLBB5ctb6I7_SFD8tNIvDcnYm7g/viewform?usp=dialog

💳 Pago por transferencia:

CBU: 3300527815270002222056

Alias: LASTOSCAS2222



Desde el Municipio se invita a la comunidad y a visitantes de toda la región a sumarse a esta propuesta que pone en valor nuestro patrimonio natural y continúa posicionando a Villa Ocampo como destino de turismo activo y sostenible.