Villa Ocampo: Finalizó la Clínica Habilitante para Entrenadores de Fútbol Infanto Juvenil

La Municipalidad de Villa Ocampo, a través de su Dirección de Deportes, informa que se llevó a cabo con gran éxito la última jornada de la Clínica Habilitante para Entrenadores de Fútbol Infanto Juvenil, destinada a la formación práctica y teórica de entrenadores locales.

Durante esta tercera y última jornada, los participantes profundizaron contenidos vinculados a la metodología aplicada al fútbol infantil, juvenil y femenino, consolidando herramientas fundamentales para el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes en el ámbito deportivo.

Como parte del cierre, se realizó una demostración práctica con niños pertenecientes a equipos de la Liga Ocampense de Fútbol, lo que permitió aplicar en campo los conocimientos adquiridos a lo largo de la capacitación.



Cabe destacar que cada participante recibió un certificado por jornada realizada, y aquellos que completaron la totalidad del ciclo obtuvieron el certificado final habilitante, acreditando su formación como entrenadores locales.

En este marco, se adjunta la Resolución Nº 01-0087/26, mediante la cual el Ejecutivo Municipal certifica como Entrenador/a Local de Fútbol Infantil a quienes cursaron la clínica, otorgándoles la habilitación correspondiente para planificar, conducir y supervisar actividades formativas y competitivas en el ámbito local.

Esta iniciativa reafirma el compromiso del municipio con la jerarquización del deporte y la formación de recursos humanos capacitados, entendiendo al fútbol como una herramienta clave para la inclusión social, la salud y la transmisión de valores.