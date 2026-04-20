Las Toscas: Recomendaciones ante tormentas

Desde la Municipalidad de Las Toscas, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, se solicita a la comunidad reforzar las medidas de prevención ante posibles eventos climáticos adversos.
En este contexto, se recuerdan los siguientes contactos de emergencia:
De la municipalidad:
Servicios Públicos: 3482 650174
Desarrollo Humano: 3482 303995
Corralón: 492 173
Números útiles:
Bomberos Voluntarios: 451 250 / 100
Policía: 101 / 911 / 492 135
SIES 107:
- Guardia Hospital: 451 366
- Central Villa Ocampo: 467 502
- EPE: 156 80873
⚠️ Ante cualquier situación de riesgo, comunicarse de inmediato con los servicios correspondientes.