Las Toscas: Exitosa edición 2026 de la Corrida Nocturna LT

El pasado sábado 18 de abril por la noche, el paseo El Mirador fue sede de una nueva edición de la Corrida Nocturna LT, un evento que convocó a una importante cantidad de vecinos y corredores en un ambiente de deporte, recreación y salud.

La actividad fue organizada por la diputada provincial Charo Mancini, en conjunto con la Secretaría de Recreación y Desarrollo Deportivo de la Municipalidad de Las Toscas, y contó con la colaboración del equipo de Expertime, responsable del cronometraje y la fiscalización de la competencia.

La jornada se inició con una caminata recreativa de 1 kilómetro, seguida por las pruebas competitivas de 3 y 6 kilómetros, en las que participaron atletas de distintos niveles y edades.

En total, 170 corredores formaron parte del evento, con participantes provenientes de diversas localidades, entre ellas Villa Ocampo, Reconquista, Malabrigo, Guadalupe Norte y la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.


Al cierre de la actividad, todos los competidores recibieron su medalla finisher, en reconocimiento a su participación.

Desde la municipalidad se destaca la labor del personal de las distintas áreas que intervinieron en la logística y desarrollo de este evento regional.

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