Un encuentro cálido y esperanzador con Mons. Ángel José Macín

En ocasión de desarrollarse en la Ciudad de Buenos Aires el 3° Encuentro Nacional de Educadores, directoras de los distintos niveles del Colegio Virgen Niña de la ciudad de Villa Ocampo tuvieron la oportunidad de compartir un cálido y cercano encuentro con Mons. Ángel José Macín.



El Obispo, que continúa su proceso de recuperación tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pasado 1 de abril, se mostró con muy buen ánimo, transmitiendo serenidad y esperanza a quienes pudieron dialogar con él. Durante la charla, las representantes de la institución destacaron su fortaleza y la evolución favorable en su estado de salud.



En este marco, Mons. Macín expresó su profundo agradecimiento a toda la comunidad diocesana por las oraciones y el acompañamiento constante, que lo sostienen en este tiempo de recuperación.

Gentileza: Ocampense