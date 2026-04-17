La salud pública de Santa Fe incorporó una técnica quirúrgica de alta complejidad para tratar a una paciente con cáncer

El procedimiento se realizó en el Hospital Iturraspe, aplicado a una paciente con metástasis hepáticas derivadas de un cáncer de colon. Combinó resección quirúrgica y ablación por microondas, que requiere tecnología de última generación.

El Hospital J. B. Iturraspe, en la ciudad de Santa Fe, llevó a cabo una intervención quirúrgica de alta complejidad que supone un avance en las capacidades del sistema de salud pública provincial. El procedimiento, de tipo hepatobiliopancreático, se realizó en una paciente con metástasis hepáticas, una patología frecuente en personas con cáncer de colon.



La cirugía se basó en una estrategia combinada que permitió abordar las lesiones de manera integral. Por un lado, se efectuó una resección convencional de una porción del hígado; por otro, una de las metástasis fue tratada mediante ablación por microondas, utilizando equipamiento de última generación disponible en el hospital.



La intervención fue posible gracias al trabajo coordinado del equipo del hospital, en el marco de una estrategia del Ministerio de Salud -a través de la Secretaría de Tercer Nivel- orientada a fortalecer la resolución de patologías complejas dentro de la red pública.



En ese sentido, el director provincial de Procesos Hospitalarios, Sebastián Nicolás, destacó que “es un avance en salud pública y a la vez un doble mérito por el compromiso y las capacidades del equipo quirúrgico del hospital, y también por las definiciones políticas del Gobierno provincial, en un momento de recorte nacional, de avanzar en todos los procesos de innovar en salud pública para garantizar a la población resultados extraordinarios”.

Innovación tecnológica en la salud pública

Este tipo de intervenciones representa una alternativa terapéutica relevante en el ámbito público, ya que integra distintas técnicas en un mismo procedimiento para optimizar los resultados clínicos y reducir el impacto sobre el paciente. La tecnología de microondas permite tratar lesiones que, por su localización o características, presentan mayores dificultades para la cirugía convencional.



El director del hospital, Francisco Sánchez Guerra, valoró que exista “un Ministerio de Salud provincial que responde a los pedidos médicos”, y aseguró que esas respuestas permiten que “los equipos participantes en estas resoluciones quirúrgicas tengan el visto bueno”. Además, destacó la consolidación de los equipos médicos que “asisten al paciente y llevar adelante una práctica porque no solo valoramos la inversión económica para obtener el equipamiento tecnológico sino también los resultados que vamos a tener”, y subrayó que actualmente “los hospitales tienen los profesionales médicos y personal de enfermería, anestesistas y servicios generales, armados para que todo tenga el mejor de los fines”.



Por su parte, el jefe del Servicio de Cirugía, Leandro Pierini, explicó que la paciente “llegó derivada con una patología en el colon que secundariamente generó metástasis en hígado y tenía una enfermedad sincrónica en los dos sectores”.



Pierini agregó que la paciente había realizado quimioterapia en el Cemafe y fue derivada al Iturraspe para ser valorada quirúrgicamente: “Tenía una enfermedad diseminada en el hígado, lo cual no la hacía pasible de una cirugía resectiva completa”, por lo cual el equipo médico decidió “hacer una técnica que se llama cirugía en un tiempo, contando con tecnología especial basada en microondas, de nivel internacional, lo que nos permitió tratar a la paciente, sacar parte del hígado izquierdo y parte del derecho” y, con respecto a la lesión central, “se termoablaciona”.



Finalmente, el médico indicó que la paciente presentó una evolución favorable, recibió el alta y continuará con controles en los servicios de oncología y cirugía.

Equipo interviniente

El equipo que participó en la intervención estuvo integrado por los cirujanos Leandro Pierini, Oscar Brosutti y Alejandro García Hevia; la jefa de residentes, Fiamma Lomello, y el residente Gastón Miño; el anestesista Andrés Espósito; la auxiliar de anestesia Alejandra Loza; la enfermera circulante Paola Goytia; la instrumentadora, radióloga y enfermera Betina Godoy; personal de servicios generales, entre ellos Guillermo Benítez y Alfredo Pieroni; y el responsable de argón plasma, Cristian Ponce.