Amenazas de tiroteos en escuelas de la provincia: “No es una broma, es un delito”

Así lo afirmó la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, al referirse a los reiterados episodios vinculados a amenazas en establecimientos educativos. “Existe preocupación en todas las provincias por esta situación”, señaló. Hay un menor detenido por un hecho en el departamento Rosario.

La secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, se refirió este viernes a una serie de amenazas de presuntos tiroteos en distintas escuelas de la provincia y brindó detalles del abordaje que lleva adelante el Gobierno santafesino, a casi tres semanas del ataque ocurrido en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, donde el agresor fue detenido y un menor falleció.



La funcionaria indicó que en el marco del Consejo Federal de Educación, “los ministros de todo el país manifestaron una preocupación generalizada”.

No es una broma, es delito

En ese contexto, Coudannes explicó que el Gobierno provincial trabaja con un protocolo conjunto entre los ministerios de Seguridad y Educación para abordar las distintas incidencias en el ámbito escolar, con especial foco en este tipo de amenazas. Destacó, además, la rápida respuesta del 911, con tiempos de llegada “de entre 5 y 6 minutos a los establecimientos”, sumado al trabajo investigativo posterior.



La secretaria remarcó que realizar este tipo de amenazas “no es una broma, es un delito de intimidación” y advirtió que “tiene consecuencias”.



En relación con los episodios recientes, confirmó avances en las investigaciones: “Ayer, las tareas de la PDI dieron resultados con la detención de un menor de 16 años en una localidad del departamento Rosario, lo que derivó en un allanamiento y el secuestro de material de interés para la causa”.



Por último, la funcionaria llamó a reforzar el diálogo en el ámbito familiar, al subrayar “la importancia de conversar sobre estas situaciones y poner la problemática sobre la mesa”, y destacó la presencia del Estado “articulando herramientas para llevar tranquilidad a los santafesinos”.