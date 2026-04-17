Villa Ocampo: Se conformó la Comisión Vecinal de Isleta Centro tras asamblea participativa ciudadana

A partir de la asamblea participativa ciudadana llevada a cabo el pasado 31 de marzo en el barrio de Isleta Centro, se informa a la comunidad que ha quedado conformada la Comisión Vecinal, con la designación de sus autoridades provisorias.

Este importante paso surge del compromiso y la participación activa de los vecinos, quienes, mediante el diálogo y el consenso, avanzaron en la organización comunitaria con el objetivo de fortalecer la representación barrial y canalizar sus inquietudes y propuestas.



Desde la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Promoción Social se acompañó el proceso, brindando asesoramiento y apoyo técnico a los vecinos para la conformación de la comisión, en el marco de las políticas públicas orientadas a promover la participación ciudadana.

Estas acciones tienen como finalidad acercar el gobierno a los barrios, fortaleciendo los vínculos institucionales y fomentando espacios de organización comunitaria que permitan mejorar la calidad de vida de todos los vecinos.