Las Toscas: Lanzan la 14° edición del Canotaje Jaaukanigás

La travesía se realizará el 23 y 24 de mayo e invita a vivir una experiencia única en el Sitio Ramsar Jaaukanigás, combinando deporte, paisajes y conexión con el entorno.

Se encuentra abierta la inscripción para la 14° edición del Canotaje Jaaukanigás, una propuesta que invita a disfrutar de la naturaleza a través del deporte y la aventura.

La actividad se desarrollará los días 23 y 24 de mayo, ofreciendo dos jornadas de recorrido en kayak por el Sitio Ramsar Jaaukanigás, uno de los humedales más importantes del país por su biodiversidad y riqueza natural.



La travesía propone remar entre paisajes únicos, en contacto directo con la flora y fauna del lugar, y compartir la experiencia con personas que comparten el interés por la vida al aire libre.

El valor de participación es de 90.000 pesos, e incluye la posibilidad de sumarse de manera individual o en equipo. Desde la organización invitan a grupos de amigos, clubes y amantes del canotaje a formar parte de esta iniciativa.



Quienes deseen participar pueden completar el formulario de inscripción online:

Inscribirse al Canotaje Jaaukanigás

Además, el pago se podrá realizar mediante transferencia bancaria.

La propuesta se consolida año tras año como una de las experiencias más convocantes de la región, combinando deporte, turismo y el valor de preservar los entornos naturales.