Villa Ocampo: Convocan a clubes a una charla informativa sobre financiamiento deportivo

El encuentro se realizará este viernes 17 de abril, en el Complejo Arno, donde se brindarán detalles sobre programas de apoyo económico y gestión de proyectos.

Dirigentes, padres y miembros de subcomisiones de clubes están invitados a participar de una charla informativa que se llevará a cabo este viernes 17 de abril a las 20:30 en el Complejo Arno.

La actividad contará con la presencia de Leonardo Savoia, quien brindará una explicación detallada sobre el funcionamiento del Co.Pro.De., abordando las distintas herramientas y programas disponibles para el financiamiento de instituciones deportivas.

Durante el encuentro se informará qué programas aportan recursos económicos, cuáles son los requisitos necesarios para acceder a ellos y qué documentación deben presentar los clubes. Además, se ofrecerán pautas para comenzar a organizar la información institucional y avanzar en la gestión de proyectos.

También se explicarán los objetivos y condiciones del programa de aporte de capital privado, una alternativa de financiamiento que busca fortalecer el desarrollo de las entidades deportivas.

Los organizadores destacaron que se brindará asesoramiento para la elaboración y presentación de proyectos, con el objetivo de facilitar el acceso a estos beneficios.

La convocatoria es abierta y se espera una amplia participación de la comunidad vinculada al deporte local.