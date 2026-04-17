Villa Ocampo: Jugadores formarán parte de la selección AVNS

Jugadores y jugadoras de un club local integrarán el representativo juvenil, que competirá este fin de semana en San Jerónimo Norte.

Con orgullo, desde un club de Villa Ocampo anunciaron la convocatoria de siete de sus deportistas para integrar la Selección Sub 18 de la AVNS.

Los convocados son Emiliano Furlan, Luka Aquino, Martina Rano, Fernanda Jaime, Magali Tourn, Cecilia Fontana y Estefanía Richter, quienes representarán a la institución en el combinado juvenil.

Además, el profesor Juan Ignacio Copetti formará parte del cuerpo técnico del equipo femenino, sumando presencia local también en la conducción.

El torneo se disputará los días 18 y 19 de abril en la ciudad de San Jerónimo Norte, donde participarán distintos seleccionados de la región.

Desde la institución destacaron que esta convocatoria representa un importante reconocimiento al esfuerzo, compromiso y dedicación de los jóvenes deportistas, así como también al trabajo formativo que se viene realizando.

El certamen será una nueva oportunidad para que los jugadores continúen creciendo en el ámbito competitivo y sumen experiencia a nivel regional.