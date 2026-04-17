Las Toscas: Avisos parroquiales

Se dejan a continuación los avisos parroquiales de la Parroquia «Nuestra Señora de la Asunción» de la ciudad de Las Toscas.

AVISOS

VISITA DE RELIQUIAS

El próximo martes 21 de abril llegarán a nuestra Parroquia las reliquias de Mamá Antula, Patrona de las Misiones, quien fuera la primera Santa Argentina. Pronto ofreceremos más información al respecto.

MISAS EN LOS BARRIOS

Domingo 26: Pueblo Nuevo a las 11.30 horas

BENDICIONES

Las bendiciones de objetos religiosos, agua y velas se realizan al finalizar la Misa de lunes a viernes.

HORA SANTA VOCACIONAL

Todos los jueves a las 18.00 horas para pedir al dueño de la mies por las vocaciones religiosas.

IAM

Todos los sábados a las 9.30 horas en el gimnasio del Colegio Estrada, se realizan los encuentros de Infancia y Adolescencia Misionera. Se invita a niños desde los 4 años en adelante a participar.

GRUPO SCOUTS CRUZ DEL SUR

Todos los sábados de 16.00 a 18.00 horas en el gimnasio del Colegio Estrada se efectúan los encuentros de Scouts. Este grupo es para niños de 7 a 14 años.

PEREGRINACIÓN A ITATÍ

Se encuentran a la venta los pasajes para la caminata de septiembre. Consultas e inscripciones en Secretaría.