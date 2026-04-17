Villa Ocampo: La Casa de Visitas del Ingenio Arno dejó de ser Patrimonio Histórico y Cultural

El Concejo Municipal de Villa Ocampo aprobó en la sesión ordinaria de la semana pasada la Ordenanza 1805/26, presentada por el Ejecutivo Municipal, mediante la cual se dejó sin efecto la declaración de “Patrimonio Histórico y Cultural de la Comunidad de Villa Ocampo” sobre el edificio que perteneciera a la Casa de Visitas del Ingenio Arno, dispuesta por Ordenanza 381 del año 1993, por encontrarse en estado de ruinas. Asimismo, se encomendó a la Secretaría de Cultura y Comunicación Municipal “la recopilación de fotografías, escritos y testimonios que documenten la historia de la Casa de Visitas del Ingenio Arno; para que se preserve en el Museo Histórico y de Ciencias Naturales ‘Aníbal Gregoret’”.

Esa ordenanza de hace más de tres décadas, aprobada el 9 de diciembre de 1993, establecía que el histórico inmueble “podía ser mantenido y remodelado en condiciones de uso permanente por el municipio o alguna iniciativa popular que pretenda su conservación y uso específico”. Para esa fecha, la propiedad formaba parte de los bienes que el Estado Nacional había transferido a la Municipalidad de Villa Ocampo, en el marco de la Ley Nacional 24.231 (conocida como Ley Massat) y el Decreto del Poder Ejecutivo 2388/93; en virtud de la Resolución Administrativa Nº 3/91 que dispuso la caducidad de la adjudicación por licitación pública a la firma SAIC Welbers Ltda., la que había sido formalizada a través del Decreto 1192 del Proceso de Reorganización Nacional, en el año 1979.

La transferencia de bienes a favor de la Municipalidad de Villa Ocampo fue aprobada mediante la Ordenanza 378/93; y formalizada a través de la Escritura Traslativa Nº 18.076 del 17 de marzo de 1994, donde todas las propiedades que estaban a nombre de la empresa Welbers pasaron a ser de la comunidad ocampense.

Pero, con posterioridad, el 23 de septiembre de ese mismo año y bajo una fuerte presión política y sindical de sectores que respondían al senador nacional Jorge Massat, los concejales terminaron aprobando la polémica Ordenanza 421/94, mediante la cual se transfirió sin cargo y a título gratuito a la Cooperativa Agroindustrial “Arno” Ltda. la totalidad de los bienes que le correspondían al municipio en virtud de la Ley Nacional 24.231; sin discriminar las propiedades que eran indispensables para el funcionamiento del complejo industrial, de las que podrían haber quedado como patrimonio de la comunidad, como la Casa de Visitas, el Club Arno, los terrenos de la traza ferroviaria o predios baldíos, etc. El argumento utilizado en esa oportunidad era que esas propiedades podían ser puestas como garantía para futuros créditos que tomara la Cooperativa “Arno” con el fin de reactivar la planta industrial.

Tal desacierto intentó ser subsanado en reiteradas oportunidades a través de las Ordenanzas 779/05; 1208/13 y 1344/15, mediante las cuales se declaraba de Utilidad Pública y Sujeta a Expropiación a la ex Casa de Visitas y otras propiedades que fueron transferidas a la Cooperativa Agroindustrial “Arno” Ltda. Es así que, a través de la Ley Provincial 13.593 del año 2016, finalmente se aprobó la declaración provincial de Utilidad Pública y Sujeta a Expropiación de tres inmuebles: Casa de Visitas, Club Arno y Edificio de Administración, pero sin asignarse presupuesto para ello; quedando bajo la responsabilidad del municipio aportar los recursos necesarios para su adquisición, con tasaciones inmobiliarias elevadas por las características y ubicaciones de las propiedades.

Ante la imposibilidad de concretarse la expropiación, y vencido el plazo asignado por ley, el Juzgado de Primera Instancia de Distrito Judicial Nº 17 en lo Civil, Comercial y Laboral de Villa Ocampo, que entiende a la Quiebra INAZA/Cooperativa Arno, dispuso la venta en Remate Público de la Casa de Visitas y el Edificio de Administración; acción que se llevó a cabo el pasado 17 de marzo, con intervención de la martillera pública Amelia Beatriz Granzotto.

Deterioro insalvable

En la ordenanza donde se deja sin efecto la declaración de patrimonio histórico y cultural, los concejales argumentan que “desde el año 1993, el edificio de la ex Casa de Visitas sufrió un deterioro insalvable, producto de ocupaciones ilegales, abandono, saqueos y vandalismo; quedando como una construcción en ruinas, tal como fue ofertada a través del edicto correspondiente al remate público del 17/3/2026”.

“El desarrollo urbano requiere de una planificación dinámica, que permita la recuperación de espacios estratégicos para el crecimiento ordenado de la ciudad. La preservación de edificios con daños estructurales severos, como la ex Casa de Visitas del Ingenio Arno, representaría una carga económica desproporcionada y un impedimento para los adquirentes del predio; por lo que, para facilitar que los nuevos dueños pudieran disponer del mismo sin condicionantes ni imposiciones, es conveniente dejar sin efecto la declaración de Patrimonio Histórico y Cultural de la Comunidad”, remarcan los ediles.

Gentileza: Ocampense