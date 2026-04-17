Las Toscas: Se realizó un curso–taller sobre bullying y ciberacoso

El día martes 14 de abril, en el ISP N°63 «Natalia Quessús» se realizó el curso- taller de «Bullying y Ciber acoso» una propuesta orientada a promover la convivencia escolar saludable y prevenir situaciones de violencia tanto en el ámbito educativo como en entornos digitales a cargo del docente Lic. Arístides Álvarez, presidente de la Asociación Civil «Si nos reímos, nos reímos todos».



El evento contó con la participación del Intendente Iván Sánchez, la Secretaria de Desarrollo humano Mayra Gómez, la Subsecretaria de Cultura y Educación Silvia Dall´ Agnol, la directora del ISP Claudia Ledesma, docentes inscriptos, alumnos y público, quienes participaron de un espacio de formación, reflexión e intercambio de experiencias.



Durante el encuentro se abordaron conceptos claves vinculados al acoso escolar, sus distintas formas de manifestación y las consecuencias que puede generar en las víctimas. Asimismo, se hizo hincapié en el ciber acoso, una problemática creciente en el uso cotidiano de redes sociales y plataformas digitales.



También, dentro de los ejes abordados en el taller se destacó la importancia del rol de la comunidad educativa en la prevención, destacando la necesidad de generar espacios de escucha, acompañamiento y contención para niños, niñas y adolescentes.