Créditos Nido: se completó el sorteo mensual

Con el sorteo de los créditos correspondientes a 17 departamentos, se completó este viernes la vigesimoprimer instancia mensual del programa impulsado por el Gobierno de la Provincia y el Banco Municipal. Tanto los resultados de hoy como los de ayer -que correspondieron a La Capital y Rosario- pueden consultarse en www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios.

Se completó este viernes el sorteo Nº 21 de los créditos hipotecarios Nido, que cuentan con la tasa más baja del país a partir de una política diseñada e impulsada conjuntamente por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y el Banco Municipal de Rosario (BM), con el objetivo de brindar soluciones concretas al déficit habitacional en la provincia.



En la presente edición se sortearon 300 nuevos créditos: el jueves había iniciado el proceso con el sorteo de los correspondientes a La Capital y Rosario, en tanto este viernes se hizo lo propio con los correspondientes a los 17 departamentos restantes de la provincia. Las jornadas se llevaron a cabo en Lotería de Santa Fe y se transmitieron por el canal de YouTube del Gobierno de la Provincia con soporte de RTS. Los resultados pueden observarse en https://www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios/resultados-sorteos/

Balance y proyección

En el marco del sorteo de este viernes, la subdirectora de la dirección provincial de Vivienda y Urbanismo, Nadia Montes, señaló que “ya otorgamos cerca de $ 38.000 millones en 112 localidades de la provincia”, al tiempo que recordó el cambio en el sistema de inscripción “debido a la cantidad de inscriptos en el programa, la cual continúa en ascenso”.



Además, Montes consignó que “estamos avanzando en un proceso de reempadronamiento de los participantes que apunta a mejorar y modernizar el sistema para darle más eficiencia y transparencia. Es por ello que desde el pasado mes de diciembre estamos invitando a quienes aún no se han anotado para participar de los sorteos lo hagan; y que quienes ya estén inscriptos vuelvan a registrarse en la nueva plataforma para actualizar sus datos ya que, a partir de mayo, solo podrán participar de los sorteos quienes se hayan anotado en el nuevo sistema, ingresando a http://www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios”.

Modernización del sistema

El proceso se realiza de manera íntegramente online a través del sitio oficial de la Provincia, donde los usuarios deben actualizar algunos datos y validar la información previamente cargada. A partir de herramientas de inteligencia artificial, el nuevo sistema permite a los postulantes seguir el estado de su solicitud en cada etapa.



Pese a estos cambios operativos, las condiciones del programa se mantienen sin modificaciones. Los créditos contemplan un plazo de hasta 20 años y ofrecen la tasa de interés más baja de todo el sistema financiero argentino. También se mantiene la posibilidad de incorporar codeudores hasta tercer grado de consanguinidad.



En el sitio web oficial, los interesados pueden consultar los requisitos, utilizar simuladores de cuotas y acceder a toda la información necesaria para completar el proceso de inscripción.

La tasa más baja del país

Posicionado a nivel nacional como el programa de créditos hipotecarios con la tasa más baja del país, los Nido continúan su proceso de consolidación, crecimiento y modernización a partir del trabajo mancomunado del Gobierno de la Provincia conducido por el gobernador Maximiliano Pullaro y el Banco Municipal.



El proceso de inscripción se realiza de manera íntegramente online a través del sitio oficial de la Provincia www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios, donde los usuarios deben actualizar algunos datos y validar la información previamente cargada.



En el sitio web oficial, los interesados pueden consultar los requisitos, utilizar simuladores de cuotas y acceder a toda la información necesaria para completar el proceso de inscripción.